E' morto Ezio Vendrame: il rivoluzionario 'George Best italiano'

A 72 anni si è spento a causa di un tumore contro cui combatteva da tempo l'eclettico ex giocatore di Napoli e Vicenza.

Si è spento a Casarsa della Delizia, a 72 anni, Ezio Vendrame. Il Kempes italiano, il George Best italiano, uno di quei giocatori puramente provenienti dagli anni '70. Il calcio era un gioco, un modo per vivere la vita, divertendosi con il pallone e fregandosene dell'etichetta di sportivo perfettino in tutto e per tutto.

Aveva un talento fuori dal comune Vendrame, che durante la sua carriera non ha mai raggiunto risultati sportivi di rilievo, ma ha vinto tutto durante la vita, rimanendo sè stesso, divertendosi senza vedere il calcio come business o azienda. Uno sport, un gioco. Punto. Immense qualità ma carattere e idee speciali, troppe per quel mondo.

Vendrame, che in carriera ha giocato anche con e Vicenza, è diventato leggenda sopratutto dopo aver appeso gli scarpini al chiodo. Ha scritto diversi libri, inserendo al loro interno quelle storie che ora girano in maniera continua e costante in pagine di calcio romantiche sui social. I suoi racconti sono manna dal cielo per gli admin di Instagram.

La classe di Vendrame era tale che i presidenti dovevano accettare anche i suoi vizi, le sue passioni. Il suo più grande interesse? Il mondo femminile, tanto da raccontare come fingesse diversi infortuni per stare con la fidanzata Roberta ai tempi della , in , nel '68.

Per lui, però, esisteva solo la sua Roberta tanto che trovò il modo, fingendo spasmi, coliti e acciacchi assortiti, di farsi esentare per mesi da allenamenti e partite e vivere intensamente e pienamente la sua storia d’amore, la più bella della sua vita. Peccato che la cosa finì per venire alla luce e il buon Mazza non la prese affatto bene, la prese malissimo anzi e per punizione lo spedì in prestito ai sassaresi della Torres nel campionato di Serie C.

Capelli da rivoluzionario, classe da Best, voleva solo calciare il pallone in campo e godersi i piaceri della vita fuori:

"Fanculo pressing, squadra corta, fuorigioco e diagonali! Ci sputo sopra agli inventori di queste cagate. Il calcio vero è un’altra cosa, ha un’anima che dovremmo salvaguardare".

Uno spirito libero che come ovvio non riusciva a stare agli ordini dei generali della panchina, vedi Luis Vinicio a Napoli. Era nato per essere generoso con sè stesso e con l'esistenza, ammirando i campioni che sfidava senza però cercare di essere come loro. Essere Ezio Vendrame era abbastanza.