Eysseric, siparietto social: "Quando torni a Firenze?", "Chiama Pradè"

Valentin Eysseric, in prestito al Verona dalla Fiorentina, ha risposto così ad un tifoso che gli chiedeva di un ritorno a Firenze: "Chiama Pradè".

Presenze col contagocce, chances di mettersi in mostra praticamente nulle: l'avventura italiana di Valentin Eysseric si sta rivelando un vero e proprio disastro, nonostante a fine gennaio la l'abbia ceduto in prestito fino a giugno al .

Nemmeno in Veneto il francese è riuscito a trovare la sua dimensione ideale: solo un gettone agli ordini del tecnico Juric che lo ha inserito nei venti minuti finali del match pareggiato all'Olimpico contro la lo scorso 5 febbraio.

A fine stagione (non è dato sapere quando ciò accadrà), Eysseric tornerà a Firenze ma probabilmente non per restarci: alla domanda fattagli su Instagram da un tifoso, l'ex ha risposto in maniera inequivocabile.

"Quando torni a Firenze?". "Chiama Pradè".

Sarà proprio il ds viola a decidere il destino di Eysseric che, a meno di colpi di scena, sarà ceduto altrove: ma le vie del calcio, così come quelle del Signore, sono infinite.