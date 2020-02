Eysseric in campo due volte nello stesso turno: la Lazio ha pensato al ricorso

Eysseric è sceso in campo in due partite della stessa giornata: con la Fiorentina e col Verona nel recupero contro la Lazio che ha pensato al ricorso.

Il recupero della 17esima giornata tra e ha dato vita ad un vero e proprio caso normativo: Valentin Eysseric, attualmente in prestito agli scaligeri dalla , ha infatti giocato due volte nello stesso turno con due maglie diverse.

Lo scorso 20 dicembre aveva fatto il suo ingresso in campo sostituendo Castrovilli all'83' di Fiorentina- mentre, mercoledì, ha giocato gli ultimi venti minuti della gara dell'Olimpico.

Episodio inusuale che, anche per un solo momento, ha spinto la Lazio a presentare il ricorso sfruttando una falla nel regolamento che in situazioni del genere non sembra essere chiaro. Queste le dichiarazioni di Gian Michele Gentile, legale dei biancocelesti intervenuto ai microfoni de 'Il Corriere dello Sport'.

"Non ne faremo un caso, anche se stiamo parlando di una circostanza non prevista dal regolamento. Su questo è più che possibile che Lotito, visto anche il suo ruolo istituzionale, voglia fare chiarezza per evitare problemi in futuro".

Tra tutte le norme vigenti spicca infatti l'assenza di una che permetta ad un giocatore di disputare due partite della stessa giornata, ragion per cui alla Lazio si sono fatti qualche domanda. Più che lecita potremmo dire.