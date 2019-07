L'ex Serie A Gakpé giocherà a Cipro: ufficiale il trasferimento all'Apollon Limassol

L'ex giocatore di Genoa e Atalanta Serge Gakpé ha firmato un biennale con i ciprioti dell'Apollon Limassol: il club ha ufficializzato l'acquisto.

In non aveva lasciato un grande segno: 33 presenze e 4 goal in 3 anni con le maglie di , e , per l'attaccante togolose Serge Gakpé dal 2015 al 2017. Dopo l'esperienza in la punta era tornata in con l' , quindi il passaggio in al Cercle Bruges e ora una nuova avventura in forza all'Apollon Limassol.

Il club cipriota, con una nota ufficiale, ha infatti annunciato l'acquisto dell'esterno classe 1987, in possesso del passaporto francese. Gakpé ha firmato un contratto biennale e giocherà per il club isolano fino al 30 maggio 2021.

"L'Apollon FC annuncia il raggiungimento di un accordo con il Cercle Bruges per l'acquisizione dell'esterno togolese Serge Gakpé (07-05-1987) fino a maggio 2021".

L'Apollon Limassol, arrivato secondo nel proprio campionato nella stagione 2017-18, si giocherà in estate l'accesso alla prossima attraverso i turni preliminari.