L'ex Schalke Taitague si ritira a soli 22 anni: "Convivo con un grave problema alla schiena"

Era uno dei talenti più promettenti del calcio statunitense, ma la fortuna non lo ha assistito. A 22 anni ha annunciato la sua decisione di ritirarsi.

A soli 22 anni, Nick Taitague ha deciso di ritirarsi. L'attaccante statunitense era uno dei gioielli del settore giovanile dello Schalke 04, ma i problami fisici lo hanno portato a una decisione drastica: stop al calcio giocato.

Il classe 1999 era uno dei prospetti più interessanti del calcio statunitense. Ha fatto tutta la trafila delle giovanili di Team USA, fino ad arrivare a giocare con l'Under 21 soltanto a dicembre 2016, quando non aveva ancora compiuto i 18 anni.

Nel 2017 aveva lasciato il Richmond FC e il suo North Carolina per provare l'avventura in Germania con lo Schalke 04. Insieme a Weston McKennie e Christian Pulisic sembrava essere uno dei talenti più promettenti degli Stati Uniti.

In Germania le cose sono andate bene dal punto di vista tecnico, ma non fisico. Al primo anno è stato tra i protagonisti dell'Under-19, sconfitta nel 2018 dall'Hertha Berlino in finale. Da lì in avanti sono iniziati i problemi, che ha spiegato lo stesso Taitague in un post sul proprio profilo Instagram.

“Ho dovuto terminare la mia carriera così breve a causa di un grave problema alla schiena con cui devo convivere. Ho provato a giocare sul dolore e tra un’operazione e l’altra, ma sono arrivato ad un punto di non ritorno”.

Nelle ultime tre stagioni ha potuto giocare soltanto una decina di partite, cinque nell'ultima stagione, iniziata a settembre 2020 in quarta serie con lo Schalke 04 II, la seconda squadra. Il 31 agosto contro il Rot-Weiss Essen ha giocato la sua ultima partita.

A gennaio si è svincolato dallo Schalke, poi a maggio la decisione di ritirarsi. A soltanto 22 anni, senza essere mai riuscito a esordire tra i professionisti. Il suo futuro sarà come agente e procuratore, nella stessa agenzia che curava i suoi interessi da calciatore.