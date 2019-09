L'ex Real Madrid Drenthe riparte dalla terza categoria olandese: "Tutto accade per una ragione"

L'ex Real Madrid Royston Drenthe racconta la sua nuova vita al Kozakken Boys, club di terza categoria del calcio olandese: "Nessun rimpianto".

Giocare nella terza categoria del calcio olandese, davanti a poche migliaia di tifosi, non deve essere facile per chi in carriera ha indossato per cinque anni la maglia del (alternando prestiti in giro per l'Europa) e ha calcato in più occasioni il terreno del Santiago Bernabeu.

Con DAZN segui 3 partite della Serie A TIM a giornata IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

Eppure Royston Drenthe non ha alcun rimpianto quando si guarda indietro e oggi è felice di scendere in campo al fianco del cugino Tyrone Conraad con il Kozakken Boys, club attualmente al quarto posto (dopo tre giornate) della Tweede Divisie.

"Nessun rimpianto. Tutto accade per una ragione. Non rimpiango nulla perché sono contento di dove sono e sono contento di dove sono stato. Al momento vivo la mia vita".

Così l'ex Real Madrid ha parlato alla 'BBC', in un'intervista nella quale il 32enne olandese ha ripercorso alti e bassi della propria carriera.

Guidata la Nazionale Under 21 dell' alla conquista dell'Europeo di categoria nel 2007, la stessa estate Drenthe ha ricevuto la chiamata del Real Madrid. Con i blancos ha poi vinto una e due Supercoppe di , ritagliandosi un ruolo da protagonista soprattutto nella sua prima stagione al Bernabeu.

"È stata una sensazione incredibile. A quel campionato europeo tutto andava bene e quando i club iniziano a cercarti è come un sogno che diventa realtà. Ho dovuto prendere una decisione su ciò che volevo fare. C'erano grandi club come il , il e il . Non è stata una decisione facile da prendere ma ho scelto il Real Madrid perché il mio patrigno era sempre un grande fan".

Poi l'inizio del declino, il numero di panchine che ha cominciato a superare quello delle presenze e una promessa che alla fine non si è concretizzata. Esauriti i prestiti all'Hercules e all' , nel 2012 Drenthe si è così svincolato dal Real Madrid, iniziando poi il suo grand tour tra , , ed .

L'articolo prosegue qui sotto

Tra il 2016 e il 2018 si è invece preso due anni di pausa, decidendo poi di tornare a calcare i campi olandesi.

"Nei due anni in cui ho smesso, avevo bisogno di qualcosa di nuovo. Mi sono dovuto fermare per un po' per ritrovarmi".

Lo Xerxes DZB Zondag prima e lo Sparta Rotterdam poi gli hanno offerto nuove opportunità, con il Kozakken Boys che nel corso dell'estate ha deciso di scommettere su di lui. Ed è qui che Drenthe oggi vuole dimostrare di avere ancora qualcosa da dare al mondo del calcio.