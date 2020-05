L'ex preparatore di Cristiano Ronaldo: "Non è difficile allenarlo, è semplice rovinarlo"

Un giocatore facile da allenare, ma anche da rovinare. Questo è Cristiano Ronaldo dal punto di vista atletico secondo Giovanni Mauri, lo storico preparatore di Carlo Ancelotti.

Alla 'Gazzetta dello Sport' Mauri, che ha lavorato con il portoghese a Madrid, ha spiegato che tipo di atleta è CR7 e come vada allenato in maniera corretta.

"Un giocatore allenabile in modo corretto: non è difficile allenarlo, però è semplice rovinarlo. È molto potente, con molta forza esplosivo-reattivo-balistica. Con lui bisogna evitare proposte come la corsa continua per 20 minuti, le ripetute sui mille metri: ha un metabolismo anaerobico alattacido eccezionale, deve lavorare ad alta intensità con volumi bassi".