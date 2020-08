L'appello dell'ex Juve Traoré per trovare squadra: "La mia situazione è molto difficile"

L’ex esterno della Juventus, Armand Traoré, a 30 anni è alla ricerca di una squadra dalla quale ripartire: “La pandemia ha reso le cose più difficili”

Quando nell’estate del 2010 l’ha prelevato in prestito dall’ per metterlo a disposizione di Luigi Delneri, sono stati in molti a pensare che quello messo a segno dalla fosse un buon colpo.

Il club bianconero infatti, a fronte di un esborso relativamente basso, prendendo Armand Traoré si era garantito un giocatore considerato da molti in ascesa che avrebbe potuto rappresentare un’ottima alternava a sinistra.

In realtà, l’unica stagione italiana dell’esterno senegalese scivolò via tra diversi problemi fisici che ne limitarono il rendimento e appena dodici presenze tra (10) ed (2).

Altre squadre

Tornato all’Arsenal, Traoré ha poi iniziato un lungo girovagare che l’ha portato al , al , al e a Caykur Rizespor in ed oggi, a 30 anni, è svincolato e in cerca di una nuova sistemazione.

L’ex difensore bianconero, in un’intervista rilasciata a TuttoJuve , ha spiegato come sia difficile trovare oggi una nuova squadra e come spera di poter presto iniziare una nuova avventura.