L'ex Inter Guarin torna al Vasco da Gama: firmerà per due anni

Fredy Guarin si appresta a diventare nuovamente un giocatore del Vasco. Il contratto del colombiano era scaduto lo scorso 31 dicembre.

Riecco Fredy Guarin. A poco più di un mese dalla scadenza del suo contratto con il Vasco da Gama, terminato lo scorso 31 dicembre, il centrocampista colombiano tornerà a vestire la maglia del Gigante da Colina. Questa volta per altri due anni.

A suggerire il finale felice della trattativa con la dirigenza cruzmaltina, che stava avanti ormai da un po' tra le dita incrociate dei tifosi, è stato lo stesso Guarin: l'ex interista ha postato su Instagram una foto che lo ritrae in aereo con destinazione Rio de Janeiro. Inequivocabili i pallini bianchi e neri, i colori del Vasco.

Il primo rapporto tra Guarin e il Vasco, del resto, è funzionato subito. Nonostante il club di Rio abbia chiuso lo scorso campionato con un mediocre dodicesimo posto, il colombiano ha conquistato la tifoseria, che ha sempre chiesto a gran voce il suo rinnovo.

Rinnovo che ora, come annunciato dallo stesso Guarin, si farà. L'ex nerazzurro firmerà fino al 31 dicembre del 2021. E questa notte sarà in tribuna ad assistere alla gara della sua ex e futura squadra, valevole per la Copa Sudamericana, contro i boliviani dell'Oriente Petrolero.