L'ex arbitro di Liga: "Guardiola subdolo, Mourinho più gestibile"

Due allenatori diversi sia dal punto di vista tattico che sul piano della personalità: Pep Guardiola e Josè Mourinho hanno costruito una carriera memorabile in panchina, ma secondo l'ex arbitro Eduardo Iturralde González lo spagnolo era molto più complicato da gestire in campo.

Ai microfoni del 'Carrusel Deportivo', l'ex arbitro di ha svelato il 'dietro le quinte' dopo 17 stagioni vissute sui terreni di gioco del campionato spagnolo:

"Avevo un ottimo rapporto con Mourinho. Guardiola invece era molto più difficile da gestire, era per gli arbitri molto più subdolo. Quando protestavano con gli assistenti, era molto più facile controllare Mourinho rispetto ad altri più sibillini".

Un particolare aneddoto raccontato dallo stesso Gonzalez, che ricorda quel colloquio privato avuto con lo Special One:

"Finita la partita si avvicinò e mi disse 'Molto bene, Iturralde'. Io risposi: 'Su una cosa ti sbagli, qui c'è un gallo solo nel pollaio e non sei tu, sono io'. Fu l'epoca più complicata in quanto a tensioni tra giocatori. Molte volte, prima delle partite i giocatori si salutano, si abbracciano. Nel periodo di Mourinho, non si guardavano nemmeno".