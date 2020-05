Evra sui tempi allo United: "Ferguson ci ha fatto diventare come robot"

Patrice Evra ha raccontato la vita ai tempi del al podcast ufficiale dei Red Devils. Il racconto dell'ex difensore francese è alquanto sorprendente, soprattutto perché fa capire la mentalità e l'atteggiamento che deve possedere un giocatore di un certo livello.

Le parole di Evra sono rivolte soprattutto a Sir Alex Ferguson, allenatore che al Manchester United ha imposto una svolta epocale.

"Sarò onesto, quando inizi a vincere il terzo, il quarto e il quinto titolo, festeggi, ma non allo stesso modo della prima volta. Festeggi per le telecamere e robe del genere, ma non è la stessa cosa. Ferguson ci ha insegnato a essere tutti come robot. Quando giocavo per lo United non credo di essere stato un essere umano, raggiungere successi era qualcosa di normale".