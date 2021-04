Evra spiega lo Scudetto dell'Inter: "Vincono perché hanno preso tutti gli juventini"

L'ex terzino pubblica un video sui social con la maglia della Juventus: "Conte è di un altro livello, Marotta bravissimo. Complimenti all'Inter".

Ha lasciato la Juventus ormai da qualche anno ma Patrice Evra resta legatissimo al mondo bianconero, ecco perchè l'ex terzino francese ha deciso di pubblicare un video sui social in cui indossa la maglia di Madama.

Evra si sofferma sul momento difficile attraversato dalla Juventus e fa i complimenti all'Inter, lanciando però una battuta velenosa nei confronti dei nerazzurri.

"Sto soffrendo da matti come tutti voi. E' una stagione difficile. Molto probabilmente non riusciremo a vincere lo scudetto, ma dobbiamo fare i complimenti all'Inter perché sta conducendo una stagione straordinaria. E poi perché hanno capito tutto: per vincere hanno preso tutti quelli della Juve".

Grandi complimenti da parte di Evra per Antonio Conte e Beppe Marotta, ritenuti i veri artefici del prossimo trionfo dell'Inter.

"Però, a parte gli scherzi, non sottovalutate il lavoro di Antonio Conte. Conte è di un altro pianeta, è un allenatore di un livello pazzesco. E non dimenticate un'altra persona molto importante: Beppe Marotta. Un dirigente bravissimo, eccellente, uno che ha preso tantissimi giocatori forti, alcuni anche a zero, pensate a Pirlo, Tevez, Coman, Pogba e anche lo Zio Pat. Beppe ti voglio bene e ti ringrazio per tutto quello che hai fatto per me quando ero alla Juventus".

Evra poi spiega quale sia stato il principale errore della Juventus, ovvero allontanare mister Allegri.

"Pirlo è un amico, un giocatore fenomenale, una persona eccezionale. Spero che rimanga tantissimo tempo sulla panchina della Juventus, ma devo anche dire che sono stati commessi errori in passato. Mandare via Max Allegri è stato il più grande. Un errore clamoroso: era un allenatore furbo, intelligente e amava tantissimo la Juventus".

Infine non manca il suo pensiero sulla Superlega, definita in modo decisamente colorito.