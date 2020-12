Evra rivela la frase di Henry: "Non posso guardare l'Arsenal con Xhaka come Capitano"

Continua a deludere tutti l' in Premier League, dopo qualche segnale di ripresa intravisto nella scorsa stagione. Doveva essere l'anno del consolidamento del progetto di Mikel Arteta ed invece la squadra sta scivolando in classifica.

Ieri ha perso contro il per un autogoal di Aubameyang, ma è Granit Xhaka il giocatore più 'fischiato': espulso per condotta violenta e protagonista anche di una furente protesta contro il direttore di gara.

E così, Patrice Evra ai microfoni di 'Sky Sports' ha voluto raccontare un aneddoto avuto con Thierry Henry e riguardante proprio Granit Xhaka.

"Vi racconterò una breve storia. Thierry Henry un giorno mi ha invitato a casa sua per guardare una partita dell'Arsenal. Ha acceso la TV, la prima immagine che abbiamo visto sullo schermo era Xhaka ccon la fascia di Capitano dell'Arsenal. Thierry Henry ha spento la TV.

Gli ho detto: 'Cosa è successo?'. Lui ha risposto: 'Non posso vedere la mia squadra con Xhaka come Capitano' e ha spento lo schermo. E non abbiamo più guardato la partita".