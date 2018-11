Evra può tornare al Manchester United: come ambasciatore del club

Svincolato da qualche mese, l'ex difensore dello United può tornare a Manchester in qualità di dirigente. Possibile comunque il proseguo di carriera.

Dopo l'esperienza col West Ham, secondo club difeso in Premier League, Patrice Evra è svincolato. In cerca di squadra da qualche settimana, il francese ha una grande pretendente per il suo futuro: il Manchester United. Solo in qualità di rappresentante del club.

Evra vorrebbe continuare la sua attiva carriera da giocatore, ma intanto il Manchester United lo sta tentando con una carriera dirigenziale. Visto il ruolo da ambasciatore, le due cose potrebbero coniugarsi, ma l'ex Juventus potrebbe comunque decidere di continuare solamente dietro una scrivania o in giro per il mondo per promuovere le iniziative dei Red Devils.

Del resto Evra una leggenda del Manchester United e nessuno meglio di lui potrebbe rappresentare i Diavoli Rossi all'estero: negli ultimi mesi si è spesso visto all'Old Trafford accanto al vice presidente esecutivo Ed Woodward o nella zona spogliatoio invitato da Jose Mourinho.

Evra è stato componente fondamentale nella leggendaria squadra formata da Ferguson durante la fine del primo decennio e inizio del secondo decennio anni 2000: con il Manchester United ha vinto quindici trofei, tra cui il Mondiale per Club e la Champions League.

Imprescindibile per la difesa del Manchester United di qualche anno fa, valuta le possibilità per tornare in un'ambiente dove non è mai stato dimenticato. Evra ha una certa età, ma si sente ancora calciatore. Di appendere gli scarpini al chiodo, a meno di necessità, non se ne parla.

Con il passare delle settimane e nessuna concreta possibilità nei maggiori campionati europei, si fa comunque sempre più possibile l'addio al calcio e l'inizio di una carriera dirigenziale. Dove è diventato uno dei terzini più forti del globo e uno dei simboli del Manchester United.