Evra ritrova Pogba al Manchester United: "Puoi ancora chiamarmi zio"

Primo giorno di 'scuola' per Patrice Evra dopo il ritiro avvenuto nel 2018: il francese è il nuovo assistant manager dell'Under 18 del dove ritrova Paul Pogba, suo vecchio compagno di squadra alla e in nazionale.

I due sono legati da una grande amicizia che dura da anni e rinforzata dal periodo bianconero condiviso dal 2014 al 2016, quando il centrocampista lasciò la 'Vecchia Signora' per fare ritorno in .

La notizia dell'approdo di Evra nello staff tecnico delle giovanili dei 'Red Devils' ha reso molto felice Pogba, che non ha perso tempo prima di comunicare al mondo - tramite una Instagram Story - la gioia di riabbracciare prima di tutto un amico.

“Just be serious. We are here to work hard.”



Patrice Evra and Pogba reunited at Carrington 🇫🇷 pic.twitter.com/dFUnCBEBnZ