Evra canta per la Juventus: "Iniziate a rosicare per l'anno prossimo"

L'ex terzino bianconero sui social fa i complimenti alla Juventus: "Agnelli mi ha detto che ne vuole dieci di fila, quindi iniziate a rosicare...".

La ha vinto il suo nono Scudetto consecutivo. Contro la , i bianconeri si sono confermati Campioni d' , continuando una striscia vincente che va avanti oramai dal 2012. Per un paio di anni ha fatto parte di questa anche Patrice Evra.

In bianconero dal 2014 al gennaio 2017, Evra è uno degli ex Juventus più amato dai tifosi, sopratutto per la sua gioia espressa in maniera continua tramite i social. Gioia che riguarda nuovamente la sua vecchia Madama all'indomani del successo contro la Sampdoria.

Su Instagram, Evra ha infatti reintreprato 'Ti Amo' di Umberto Tozzi, facendo i complimenti alla società e alla squadra, mandando un messaggio alle contendenti per la prossima stagione:

"Voi non avete ancora capito che il presidente Agnelli mi ha detto che vuole 10 Scudetti di fila, quindi iniziate a rosicare per l'anno prossimo...".

Dopo aver appeso gli scarpini al chiodo nel 2018, in seguito alle esperienze con e , ora Evra studia da allenatore: non solo, visto che l'ex leader del si è tuffato nel mondo dell'editoria, scrivendo libri per bambini.