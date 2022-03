Evra cambia 'campo' e sale sul ring: sfiderà lo Youtuber Adam Saleh in un incontro di boxe

Siamo ormai abituati a vederlo col suo inconfondibile sorriso presentare e commentare le gare di Champions League trasmesse da Amazon Prime Video, ma Patrice Evra tornerà presto in campo.

O meglio, non nel "suo" campo: cambia sport, almeno per un evento. Come annunciato da BoxStar, l'ex terzino di Juventus e Manchester United prenderà parte a un incontro di boxe.

Sì: guantoni e ring, con tanto di campanella nel prestigioso palcoscenico dell'"Arena O2" di Londra, teatro dei migliori eventi tenuti nella "City" anche nell'ottica del "Celebrity Boxing", match di pugilato organizzati con personalità note.

Lo sfidante di Evra sarà Adam Saleh, Youtuber newyorkese già inserito nel giro della boxe (un po' come Logan Paul, per gli amanti del genere) e che può vantare diverse vittorie non solo nel pugilato. Tra queste anche i successi contro Marcus Stephenson e Anas AlShayib, professionisti delle MMA.

Non è un prato verde e non ci sono fasce da "arare", un po' come è stato abituato a fare nel corso della sua carriera, a sinistra, ma fa lo stesso.

L'evento si terrà il 30 aprile prossimo: insomma, dopo aver appeso gli scarpini al chiodo e aver impugnato un microfono, Patrice Evra indosserà anche un paio di guantoni, saltellando qua e là sul ring. Che storia, la sua.