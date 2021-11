Everton-Tottenham dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

EVERTON-TOTTENHAM: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Everton-Tottenham

Everton-Tottenham Data: 7 novembre 2021

7 novembre 2021 Orario: 15.00

15.00 Canale tv: Sky Sport Football (canale 203 del satellite)

(canale 203 del satellite) Streaming: Sky Go, NOW

Antonio Conte ritrova il palcoscenico della Premier League, debuttando da allenatore del Tottenham sul campo dell'Everton nell'11ª giornata di campionato.

Dopo l'esordio assoluto in Europa League contro il Vitesse, l'ex tecnico di Inter e Juventus è chiamato a risollevare le sorti degli Spurs, noni in classifica a -10 dalla vetta con 5 vittorie e 5 sconfitte nelle prime dieci giornate.

Il primo ostacolo è rappresentato dall'Everton di Rafa Benitez, che in classifica insegue i londinesi ad un solo punto di distanza.

In questo articolo troverete tutto ciò che è utile sapere su Everton-Tottenham: dagli aggiornamenti relativi alle formazioni fino alle indicazioni su come guardare la sfida in diretta tv e streaming.

ORARIO EVERTON-TOTTENHAM

Everton-Tottenham si giocherà a 'Goodison Park' domenica 7 novembre. Il calcio d'inizio è previsto per le ore 15.00.

Il match tra Everton e Tottenham verrà trasmesso in diretta e in esclusiva da Sky che detiene i diritti per trasmettere le partite di Premier League. Il canale sul quale sarà possibile seguire la partita è Sky Sport Football (203 del satellite).

Gli abbonati Sky potranno assistere alla diretta streaming della partita tra Everton e Tottenham attraverso il servizio Sky Go. Sarà necessario collegarsi al portale di riferimento se si accede tramite pc o notebook. Se si effettua l'accesso con smartphone o tablet servirà scaricare l'app dedicata per Android o iOS.

Per seguire l'esordio-bis di Conte in Premier si potrà ricorrere anche a NOW, il servizio streaming on demand di Sky: una volta acquistato il pacchetto 'Sport' sarà possibile selezionare la diretta della partita.

EVERTON (4-4-2): Pickford; Coleman, Keane, Holgate, Godfrey; Townsend, Gbamin, Allan, Iwobi; Richarlison, Gray. All. Benitez.

TOTTENHAM (4-2-3-1): Lloris; Emerson Royal, Romero, Dier, Reguilon; Hojbjerg, Skipp; Lucas Moura, Ndombele, Son; Kane. All. Conte.