Everton-Tottenham dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

FA Cup, l'Everton di Ancelotti ospita il Tottenham di Mourinho: tutto sulle formazioni e su come seguire la sfida in tv e streaming.

EVERTON-TOTTENHAM: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Everton-Tottenham

Everton-Tottenham Data: 10 febbraio 2021

10 febbraio 2021 Orario: 21:15

21:15 Canale tv: DAZN

Streaming: DAZN

La FA Cup entra nel vivo dell'edizione 2020/2021. La coppa calcistica più vecchia al mondo è infatti arrivata agli ottavi di finale, con Everton e Tottenham pronte a sfidarsi per accedere ai quarti: sarà ancora una volta Carlo Ancelotti contro Josè Mourinho, due dei migliori allenatori della storia.

Segui Everton-Tottenham in diretta streaming su DAZN

Nei sedicesimi di finale il Tottenham ha avuto la meglio sul Wycombe agevolmente, superando la sfida per 4-1. L'Everton ha invece fatto i conti con lo Sheffield Wednesday, battuto per 3-0. Precedentemente k.o, rispettivamente, Marine (5-0) e Rotherham United (2-1 dopo i tempi supplementari).

Nella precedente sfida stagionale giocata in Premier League lo scorso settembre, vittoria esterna dell'Everton per 1-0. Dopo la FA Cup le due squadre si incontreranno nuovamente in campionato ad aprile, anche in questo caso in casa del team di Ancelotti.

L'articolo prosegue qui sotto

In questo articolo troverete tutto ciò che serve conoscere su Everton-Tottenham: dagli aggiornamenti relativi alle formazioni fino alle indicazioni su come seguire la gara in diretta tv e streaming.

ORARIO EVERTON-TOTTENHAM

La gara tra Everton e Tottenham andrà in scena mercoledì 10 febbraio 2021 alle ore 21:15. Appuntamento allo stadio Goodison Park di Liverpool, a porte chiuse causa pandemia di coronavirus.

Everton-Tottenham sarà visibile sulle smart tv attraverso l'applicazione di DAZN, usufruibile anche sulle console di gioco Xbox (One S, One X, Series S e Series X) e PlayStation (4 e 5). Chi non possiede una smart tv può affidarsi a dispositivi come Google Chromecast e Amazon Fire TV Stick, utili per connettere il televisore a internet. App di DAZN disponibile anche per i possessori di Sky Q.

Il match tra Everton e Tottenham di FA Cup sarà visibile anche in streaming su pc, collegandosi al sito ufficiale di DAZN, o su tablet e smartphone attraverso l'app dedicata. Basterà accedere con le proprie credenziali e poi selezionare l'evento per avviare la visione.

EVERTON (4-3-3): Olsen; Holgate, Keane, Godfrey, Digne; Doucouré, Davies, Gomes; Rodriguez, Calvert-Lewin, Richarlison.

TOTTENHAM (4-3-3): Lloris; Doherty, Sanchez, Dier, Davies; Winks, Hojbjerg, Ndombele; Bergwijn, Kane, Son.