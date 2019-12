Everton, Pickford dà spettacolo al mondiale di freccette: beve e fa festa coi tifosi

Jordan Pickford, portiere dell'Everton e dell'Inghilterra, è stato ripreso mentre beveva una birra tutta d'un fiato al Mondiale di freccette.

In questi giorni a Londra c'è grande fermento per un evento unico e tradizionale, molto sentito in : la 'Darts World Cup' il Mondiale di freccette. Un evento soprattutto per fare festa. Per tutti. Compreso Jordan Pickford, di professione portiere dell' e della nazionale inglese.

Sabato, dopo il pareggio per 0-0 contro l' , l'ex Sunderland è volato da a Londra insieme al compagno Michael Keane e la sera è arrivato ad Alexandra Palace, noto come 'Ally Pally', la sede del mondiale di Darts che si tiene ogni anno nella seconda metà di dicembre e attrae decine di persone.

Pickford è stato assoluto protagonista della serata, soprattutto per un momento: è salito in piedi su una sedia, si è scolato una birra tutta d'un fiato e poi ha aizzato la folla, che intanto inneggiava a lui al grido di "numero uno dell'Inghilterra".

Una serata di svago e divertimento prima di tornare a Goodison Park, dove ad attenderlo c'era già Carlo Ancelotti, il suo nuovo allenatore.