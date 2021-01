Everton, Olsen a titolo definitivo? Ancelotti conferma: "A gennaio o a giugno"

Robin Olsen, dopo una brutta esperienza alla ed una parentesi abbastanza opaca anche con la maglia del , ha trovato finalmente, forse, il posto dove sentirsi sereno: l' di Carlo Ancelotti.

Il giocatore nell'ultima finestra di calciomercato si è trasferito sul gong in , in prestito dalla Roma. Attualmente ricopre il ruolo di secondo portiere di Pickford, ma nelle tre partite che ha giocato ha lasciato parecchio soddisfatto Carlo Ancelotti.

Tanto che, come conferma lo stesso allenatore italiano, la società vuole acquistarlo a titolo definitivo e riscattare in qualche modo il prestito.

"Sì, confermo che la volontà è quella di trattenere Olsen. È un portiere con esperienza, quindi penso che parleremo con lui e il suo agente per trovare una soluzione, per acquistarlo a titolo definitivo. Non so se per gennaio o per giugno. Nelle partite che ha giocato era a suo agio, era calmo, era tranquillo. Penso che dia un buon supporto anche alla squadra dal punto di vista caratteriale".