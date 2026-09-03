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Premier League
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Hill Dickinson Stadium
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Everton-Manchester United, anteprima di Premier League: Moyesie al centro della scena

Premier League
FC United of Manchester
Everton
D. Moyes
B. Fernandes

Anteprima completa di Everton-Manchester United in Premier League all'Hill Dickinson Stadium. Parliamo di tattica, notizie sulle squadre, trasferimenti e altro ancora.

crest
Premier League - Game Week 3
Hill Dickinson Stadium

Everton-Manchester United inizia il 6 settembre 2026 alle 09:00 EST e alle 14:00 GMT.

David Moyes ritrova alcuni vecchi amici

Ora al suo secondo incarico sulla panchina dell'Everton, David Moyes conserva ricordi contrastanti del suo periodo da allenatore del Manchester United tra il 2013 e il 2014. I Toffees hanno iniziato bene questa stagione, con una vittoria casalinga contro il Crystal Palace e un pareggio per 1-1 in trasferta contro il Bournemouth dopo il tardivo pareggio di James Tarkowski, realizzato con grande freddezza sugli sviluppi di un corner. L'Everton punta a vincere partite di campionato consecutive all'Hill Dickinson Stadium solo per la seconda volta. La cessione nell'ultimo giorno di mercato dell'esterno senegalese Iliman Ndiaye sarà un duro colpo da gestire per Moyes.

AFC Bournemouth v Everton - Premier League 2026/27Getty Images

Aspettatevi l'imprevedibile da un pericoloso United

Lo United ha subito il primo gol in entrambe le sue due partite di Premier League disputate finora in questa stagione. Ha esordito con un clamoroso ko per 0-3 contro l'Hull e poi, dopo aver rischiato all'inizio contro l'Ipswich, ha dominato il secondo tempo vincendo 5-2. Il trascinatore Bruno Fernandes ha segnato una tripletta e servito un assist, riprendendo da dove aveva lasciato come Giocatore dell'Anno PFA nel 2025-26. Nessuno può dire che lo United non abbia meritato la vittoria. Ha prodotto 33 tiri, il suo massimo in una partita di campionato dall'ottobre 2016. Undici sono stati nello specchio, e ha fatto registrare un dato xG di 4,77.

Manchester United v Ipswich Town - Premier League 2026/27Getty Images

Statistiche chiave e notizie sugli infortuni

  • L'unico assente per infortunio dell'Everton è il nuovo acquisto estivo Christian Norgaard.
  • L'attaccante dei Toffees Thierno Barry ha già segnato quattro gol in tutte le competizioni in questa stagione, compresa una tripletta contro l'ex club di Moyes, il Preston, in EFL Cup.
  • Lo United deve fare a meno degli infortunati Matthijs de Ligt, Amad Diallo, Carlos Baleba, Tom Heaton e Manuel Ugarte.
  • Questa sarà la 20ª partita di Premier League del secondo mandato di Carrick in panchina, e nessun club ha conquistato più punti dei 42 dello United in questo periodo.
  • Bruno Fernandes ha preso parte a 11 gol in EPL contro l'Everton, con sei reti e cinque assist in 13 partite.
Everton v Manchester United - Premier LeagueGetty Images

Probabili formazioni

Everton (4231): Pickford; Rohl, Tarkowski, Branthwaite, Mykolenko; Armstrong, Garner; Johnson, Dewsbury-Hall, George; Barry.

Manchester United (4231): Lammens; Dalot, Maguire, Martinez, Shaw; Tielemans, Mainoo; Mbuemo, Fernandes, Rashford; Cunha.

Notizie sulle squadre e rose

Probabili formazioni Everton - Manchester United

Everton crest
Everton
EVE
Formazione
Manchester United crest
Manchester United
MUN
Manchester United crest
Manchester United
MUN

Allenatore

  • D. Moyes

David Moyes ha un'assenza confermata nell'Everton, con Christian Noergaard indicato come infortunato. Non ci sono squalifiche per i Toffees e, in questa fase, non è stata ancora confermata alcuna probabile formazione. Sono attesi ulteriori aggiornamenti più vicino al calcio d'inizio.

La rosa del Manchester United è molto più in emergenza. Michael Carrick deve rinunciare per infortunio a Matthijs de Ligt, Amad Diallo, Carlos Baleba, Tom Heaton e Manuel Ugarte. Non ci sono squalifiche per la squadra ospite, anche se il numero di assenti metterà alla prova la profondità della rosa di Carrick, in particolare in difesa.

Stato di forma

EVE

EVE - Forma

NEW
V3-1
LIL
D1-1
CRY
V2-0
PNE
V0-4
BOU
D1-1
Gol segnato (subito)
11/3
Partite con più di 2,5 gol
2/5
Entrambe le squadre hanno segnato
3/5
MUN

MUN - Forma

PSG
D1-1
LEE
V1-1
MIL
S2-4
HUL
S2-0
IPS
V5-2
Gol segnato (subito)
9/10
Partite con più di 2,5 gol
2/5
Entrambe le squadre hanno segnato
4/5

L'Everton arriva a questa sfida con un bilancio di tre vittorie, due pareggi e nessuna sconfitta nelle ultime cinque partite. L'uscita più recente si è conclusa sull'1-1 contro il Bournemouth in Premier League, mentre il precedente impegno di campionato aveva portato una vittoria per 2-0 sul Crystal Palace. In mezzo a questi risultati c'è stato il successo per 4-0 in Carabao Cup contro il Preston North End. L'Everton ha segnato nove gol nelle cinque partite e ne ha subiti tre, con il clean sheet contro il Crystal Palace tra i contributi difensivi più significativi.

Il momento del Manchester United è più altalenante. La squadra di Carrick ha ottenuto una vittoria per 5-2 contro l'Ipswich Town nell'ultima uscita, dopo la sconfitta per 2-0 in Premier League sul campo dell'Hull City. Lo United ha perso anche 4-2 contro il Milan in pre-stagione. Nelle cinque partite disputate ha segnato dieci gol ma ne ha concessi nove, a conferma di una fragilità difensiva che ha attirato attenzione critica.

Precedenti

Testa a testa

EvertonPareggioManchester United
1
2
2
Premier League
Everton badge
Everton
EVE
0
Manchester United badge
Manchester United
MUN
1
FIN
Premier League
Manchester United badge
Manchester United
MUN
0
Everton badge
Everton
EVE
1
FIN
Amichevoli dei club
Manchester United badge
Manchester United
MUN
2
Everton badge
Everton
EVE
2
FIN
Premier League
Everton badge
Everton
EVE
2
Manchester United badge
Manchester United
MUN
2
FIN
Premier League
Manchester United badge
Manchester United
MUN
4
Everton badge
Everton
EVE
0
FIN
5Gol segnati9
Partite senza 2.5 goal3/5
Entrambe le squadre hanno segnato2/5

L'ultimo confronto tra queste due squadre risale a febbraio 2026, quando il Manchester United ha vinto 1-0 all'Hill Dickinson Stadium in Premier League. Prima di allora, lo United aveva vinto ancora 1-0 quando le due squadre si erano affrontate a Old Trafford nel novembre 2025. Negli ultimi cinque incroci, ciascun club ha ottenuto due vittorie con un pareggio, e le partite hanno prodotto complessivamente 11 gol.

Classifica

#GVDSGFGS+/-Pt.Forma
1
Manchester CityManchester CityMCI
220062+46
V
V
2
ArsenalArsenalARS
220040+46
V
V
3
Hull CityHull CityHUL
220030+36
V
V
4
ChelseaChelseaCHE
220075+26
V
V
5
BrentfordBrentfordBRE
211041+34
D
V
6
Newcastle UnitedNewcastle UnitedNEW
211042+24
V
D
7
EvertonEvertonEVE
211031+24
D
V
8
Leeds UnitedLeeds UnitedLEE
211021+14
D
V
9
Brighton & Hove AlbionBrighton & Hove AlbionBHA
210174+33
S
V
10
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
210154+13
V
S
11
SunderlandSunderlandSUN
21012203
V
S
12
Ipswich TownIpswich TownIPS
210146-23
S
V
13
LiverpoolLiverpoolLIV
20204402
D
D
14
AFC BournemouthAFC BournemouthBOU
201123-11
D
S
15
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
201123-11
D
S
16
FulhamFulhamFUL
200224-20
S
S
17
Coventry CityCoventry CityCOV
200204-40
S
S
18
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
200216-50
S
S
19
Aston VillaAston VillaAVL
200205-50
S
S
20
Tottenham HotspurTottenham HotspurTOT
200205-50
S
S
Champions League
UEFA Europa League
Retrocessione

Nella classifica di Premier League, l'Everton è attualmente sesto mentre il Manchester United è decimo.

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