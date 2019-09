Everton-Manchester City, Walcott ko dopo 1': pallonata e sostituzione

Theo Walcott costretto al cambio in Everton-Manchester City: forte pallonata al volto e sostituzione con Iwobi.

Inizio di gara da dimenticare per Theo Walcott, costretto a lasciare il campo dopo pochi minuti dal fischio d'avvio di - : colpa di una pallonata al volto ricevuta in seguito a un cross di Sterling che lo ha colpito in pieno.

Impatto violentissimo che ha fatto temere il peggio ai giocatori presenti sul rettangolo di gioco: l'ex attaccante dell' è apparso intontito ed è stato trasportato fuori dalla barella, per consentire l'ingresso di Iwobi. Successivamente il giocatore è stato trasferito in ospedale per precauzione.

Theo Walcott got hit in a real bad place. Actually looks like it pretty much knocked him out.



He'll have a headache later. #EVEMCI pic.twitter.com/q7U157NtYB — Too many humans (@Coldbeanbuts) September 28, 2019

Con ogni probabilità Walcott verrà sottoposto a esami specifici alla testa e dovrà osservare un po' di riposo prima di poter tornare protagonista con la maglia dei 'Toffees' e provare a realizzare il primo goal in stagione, ancora non arrivato.