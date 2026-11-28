Come vedere Everton-Liverpool con una VPN

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Presentazione della partita

Premier League - Game Week 12 29 nov 2026 - 07:00 Hill Dickinson Stadium

Domenica l’Everton ospita il Liverpool all’Hill Dickinson Stadium nel primo derby del Merseyside della stagione di Premier League.

Il Liverpool arriva in ottima forma. Lo scorso fine settimana ha battuto il Manchester United 4-0, poi mercoledì ha vinto 3-0 contro il Club Brugge in Champions League.

Alexander Isak è stato il trascinatore. Il nazionale svedese ha segnato due gol in Belgio, arrivando a quota 10 in stagione, ed è andato a segno anche Florian Wirtz.

In casa Everton l’umore è ben diverso. La squadra di David Moyes ha perso 4-0 sul campo del Brentford lunedì, interrompendo una promettente serie di vittorie in campionato.

La sconfitta lascia l’Everton al nono posto in classifica, mentre il Liverpool è quarto. Il pubblico del derby e la voglia di riscatto dovrebbero rendere l’atmosfera incandescente.

Ecco tutto quello che c’è da sapere sull’orario del calcio d’inizio, su come seguire la partita e sulle ultime notizie dalle squadre.

Le informazioni ufficiali sulla trasmissione della partita, compresi il canale TV e la diretta streaming, non sono attualmente disponibili. Questa pagina sarà aggiornata non appena verranno confermate le emittenti.

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