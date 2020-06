Everton-Liverpool dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, probabili formazioni

Per Liverpool ed Everton la Premier League riparte con il Derby del Merseyside: ecco dove vedere il match in tv e streaming.

La Premier League è ufficialmente tornata, dopo i recuperi che si sono giocati mercoledì tra e Sheffield e tra Manchester City e Arsenal. Adesso però tocca alla capolista tornare in gioco e far capire a tutti chi comanda quest'anno in , stiamo parlando ovviamente del .

E già, perché domenica sera scenderà in campo la squadra di Jurgen Klopp, e lo farà nel Derby del Merseyside contro i rivali storici dell' . Non poteva ripartire con una partita più spettacolare e suggestiva la loro Premier League.

Si ripartirà dalla situazione di classifica che avevamo lasciato tre mesi fa: il Liverpool comanda dall'alto

In questa pagina tutte le informazioni su -Liverpool: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

EVERTON-LIVERPOOL: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Everton-Liverpool

Everton-Liverpool Data: 21 giugno 2020

21 giugno 2020 Orario: 20

20 Canale : Sky

Sky Streaming: Sky Go e Now Tv

ORARIO EVERTON-LIVERPOOL

Il Derby tra Everton e Liverpool si giocherà domenica 21 giugno alle ore 20. Lo scenario sarà quello magico del Goodison Park, anche se ovviamente in una versione più 'soft' e triste senza pubblico.

Everton-Liverpool sarà trasmessa in diretta e in esclusiva da Sky, che detiene i diritti della Premier League. In particolare, la gara del Goodison Park sarà visibile sul canale Sky Sport Football (203 del satellite)

Chi non avesse l'occasione o l'opportunità di assistere in tv a Everton-Liverpool potrà farlo in : sempre Sky mette infatti a disposizione degli abbonati il servizio gratuito SkyGo, scaricabile e utilizzabile sul proprio pc, smartphone oppure tablet (in questi ultimi due casi basterà scaricare l'applicazione sul proprio device.

L'alternativa è Now Tv, servizio di streaming live e on demand di Sky, grazie al quale, acquistando uno dei pacchetti ad hoc, si può assistere al meglio del calcio italiano e internazionale.

LIVERPOOL (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold, Gomez, Van Dijk, Robertson; Fabinho, Wijnaldum, Henderson; Salah, Firmino, Mane