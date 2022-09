Everton-Liverpool dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

La Premier League offre il derby di Liverpool tra i 'Reds' di Klopp e l'Everton di Lampard: tutto su formazioni e diretta tv e streaming.

EVERTON-LIVERPOOL: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Everton-Liverpool

Everton-Liverpool Data: 3 settembre 2022

3 settembre 2022 Orario: 13.30

13.30 Canale tv: Sky Sport Football (203) e Sky Sport 4K (213)

Streaming: Sky Go e NOW

La sesta giornata di Premier League si apre con un appuntamento niente male, uno dei grandi classici del calcio inglese: va in scena il derby cittadino tra l'Everton di Frank Lampard e il Liverpool di Jürgen Klopp.

'Toffees' ancora a caccia della prima vittoria in campionato: tre pareggi e due sconfitte, un bottino di tre punti che non può soddisfare una piazza esigente.

'Reds' che invece hanno ottenuto una vittoria sofferta ad Anfield contro il Newcastle: vantaggio ospite siglato da Isak, pari ad opera di Firmino e 2-1 definitivo timbrato Fabio Carvalho al 98'.

Questo articolo vi tornerà utile per rimanere informati su Everton-Liverpool: dagli aggiornamenti relativi alle formazioni fino alle indicazioni su come assistere all'incontro in diretta tv e streaming.

ORARIO EVERTON-LIVERPOOL

Everton-Liverpool si giocherà sabato 3 settembre 2022 nello scenario del 'Goodison Park' di Liverpool, in Inghilterra. Calcio d'inizio fissato alle ore 13:30.

DOVE VEDERE EVERTON-LIVERPOOL IN TV

Sarà Sky a trasmettere il derby tra Everton e Liverpool in diretta tv: appuntamento sui canali Sky Sport Football (numero 203) e Sky Sport 4K (213).

EVERTON-LIVERPOOL IN DIRETTA STREAMING

Per gli abbonati Sky è disponibile il servizio Sky Go, fruibile su pc, smartphone e tablet. Un'altra opzione è rappresentata da NOW, piattaforma che consente di assistere alla programmazione dell'emittente satellitare acquistando uno dei pacchetti facenti parte dell'offerta.

PROBABILI FORMAZIONI EVERTON-LIVERPOOL

EVERTON (4-3-3): Pickford; Patterson, Coady, Tarkowski, Mykolenko; Davies, Onana, Iwobi; McNeil, Gray, Gordon.

LIVERPOOL (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold, Matip, Van Dijk, Robertson; Elliott, Fabinho, Milner; Salah, Firmino, Luis Diaz.