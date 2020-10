Everton-Liverpool dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

A Liverpool è tempo di derby tra l'Everton e i Reds: ecco tutte le informazioni sul big match e dove vederlo in tv e streaming.

EVERTON-LIVERPOOL: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: -

- Data: 17 ottobre 2020

17 ottobre 2020 Orario: 13.30

13.30 Canale : Sky

Sky Streaming: Sky Go e Now Tv

Nel giorno di - , un altro derby monopolizza l' : -Liverpool, la stracittadina del Merseyside il cui mondo per una volta è rovesciato, se è vero che a comandare in solitaria la classifica di Premier League, grazie a 4 vittorie in altrettante giornate, sono i Toffees di Carlo Ancelotti.

La gara assume dunque un'importanza addirittura superiore rispetto a quella rivestita in circostanze normali, specialmente tenendo in considerazione il momento vissuto dalle due squadre: se l'Everton vola a punteggio pieno, il Liverpool si lecca le ferite dell'incredibile 7-2 rimediato in casa dell' prima della sosta per gli impegni delle nazionali.

Altre squadre

La sfida nella sfida sarà quella tra Dominic Calvert-Lewin, uomo sorpresa di questo inizio di stagione inglese, e Mohamed Salah: il centravanti dell'Everton guida la classifica cannonieri di Premier League assieme a Son, con 6 reti, mentre l'egiziano lo segue a quota 5.

In questa pagina tutte le informazioni su Everton-Liverpool: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ORARIO EVERTON-LIVERPOOL

Everton-Liverpool si giocherà nel primo pomeriggio di sabato 17 ottobre 2020 al Goodison Park, impianto di casa dei Toffees. Il calcio d'inizio della sfida, a cui faranno seguito le altre della quinta giornata di Premier League, è in programma alle ore 13.30 italiane.

Il derby tra Everton e Liverpool sarà visibile in diretta e in esclusiva su Sky, che detiene i diritti della Premier League. La sfida, in particolare, sarà trasmessa sul canale Sky Sport Football.

Everton-Liverpool sarà visibile dagli abbonati a Sky non soltanto in tv, ma anche in : basterà scaricare l'applicazione gratuita SkyGo sul proprio computer, smartphone o tablet per godersi le emozioni della sfida tra la formazione di Ancelotti e quella di Klopp.

Praticamente tutti i titolari a disposizione per Ancelotti, che recupera dai rispettivi acciacchi fisici Coleman, Allan, André Gomes, Mina e Digne. In campo anche Richarlison, uscito anzitempo contro il prima della sosta. Intoccabile Calvert-Lewin in attacco, così come la stella James Rodriguez.

Liverpool con il consueto 4-3-3 di Klopp. Nel tridente dovrebbe trovare spazio anche Mané, anche se il senegalese è tornato da poco ad allenarsi dopo essere stato colpito dal Covid-19. Medesimo discorso per Thiago Alcantara, che potrebbe però partire dalla panchina. Out Alisson, infortunato a una spalla.

EVERTON (4-3-3): Pickford; Coleman, Mina, Keane, Digne; Allan, Doucouré, André Gomes; James Rodriguez, Calvert-Lewin, Richarlison. All. Ancelotti

LIVERPOOL (4-3-3): Adrian; Alexander-Arnold, Gomez, van Dijk, Robertson; Henderson, Fabinho, Wijnaldum; Salah, Firmino, Mané. All. Klopp