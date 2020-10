Everton-Liverpool, Derby spettacolare: ma Kelleher dorme in panchina

Il giovane portiere del Liverpool è stato beccato dalle telecamere mentre dormiva in panchina, dietro Jurgen Klopp. Pioggia di insulti per lui.

Il 2-2 spettacolare e pieno di tensione tra ed ha tenuto incollati davanti alla milioni di spettatori, visto che si tratta di un Derby sentitissimo in . Eppure c'è stato chi in campo è riuscito... a dormire.

That Merseyside derby all got a bit too much for Liverpool's Caoimhín Kelleher 🤣😴 pic.twitter.com/HM0MaFzP1R — Football on BT Sport (@btsportfootball) October 17, 2020

Si tratta di Caoimhin Kelleher, giovane portiere di 21 anni del Liverpool, beccato dalla telecamere in panchina, mentre dormiva con la testa inclinata sul sedile. Tra l'altro Kelleher era seduto proprio dietro Jurgen Klopp, a cui sicuramente non ha fatto piacere questo gesto.

E sui social sono piovuti tantissimi insulti per il portiere, ovviamente criticato per scarso attaccamento ed impegno alla causa.

Altre squadre

Tra l'altro uno degli uomini più criticati del Liverpool, che anche ieri non ha retto la tensione, è il secondo portiere Adrian, che in questo periodo si trova a dover sostituire un totem come Alisson. Beh, e se la sua riserva in panchina si permette addirittura di dormire...