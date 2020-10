Everton-Liverpool 2-2: Calvert-Lewin risponde a Salah, Ancelotti tiene la vetta

Pari e spettacolo a Goodison Park tra Everton e Liverpool: segnano Mane e Salah da una parte, Keane e Calvert-Lewin dall'altra. Espulso Richarlison.

Un derby spettacolare a Goodison Park, dove e chiudono in pareggio e tengono invariata la distanza ai vertici della classifica. Botta e risposta tra Mane e Keane nel primo tempo, nella ripresa Calvert-Lewin replica a Salah.

Gli uomini di Klopp entrano in campo con la marcia giusta e trovano subito il vantaggio con un'azione da manuale: quasi tutti gli interpreti toccano il pallone con una manovra avvolgente terminata dall'assist di Robertson e dalla zampata di Mane sotto porta.

Dopo dieci minuti arriva però la beffa per i Reds: l'entrata killer di Pickford su Van Dijk sarebbe punibile con cartellino rosso e calcio di rigore, ma l'azione viene annullata per precedente fuorigioco del difensore olandese, costretto però a lasciare il campo per infortunio.

Ecco così che al 19' arriva il pari dei padroni di casa, ancora su calcio piazzato e ancora con Keane: bravo ad anticipare tutti di testa sul corner di Rodriguez. Poco dopo la mezz'ora anche Ancelotti perde una pedina: fuori Coleman e dentro Godfrey.

Nella ripresa Henderson scalda i guantoni di Pickford da fuori, ma in casa Toffees sale in cattedra James Rodriguez: il colombiano incanta con palloni millimetrici per i compagni e Richarlison sfiora il vantaggio impattando bene di testa ma trovando soltanto il palo. Poco dopo il talento colombiano si mette in proprio e trova l'angolo basso con un sinistro a giro, ma Adrian si fa trovare pronto in tuffo.

Il match resta molto equilibrato con fiammate da entrambi i lati e al 72' arriva il guizzo di Salah, che raccoglie una respinta corta in area e scarica all'angolino un esterno sinistro improvviso di prima intenzione. Si tratta del goal numero 100 per il campione egiziano, che cerca poi la doppietta personale poco dopo con un sinistro insidioso.

Nel finale arriva però l'ennesimo colpo di Calvert-Lewin, che si conferma 'caldissimo' sotto porta: il cross di Digne è troppo invitante per la testa del numero 9 inglese, bravo a salire in cielo e schiacciare il pareggio sul palo lontano. Nel finale bruttissima entrata su Thiago da parte di Richarlison, che rimedia il rosso diretto. In pieno recupero Henderson va in goal dal dischetto sull'assist di Mane, ma il goal viene annullato dal var per fuorigioco millimetrico del giocatore africano.