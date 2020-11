Everton-Leeds United dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

L'Everton sfida il Leeds United nella 10ª giornata di Premier League: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

EVERTON-LEEDS UNITED: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Everton-Leeds United

Data: 28 novembre 2020

28 novembre 2020 Orario: 18.30

18.30 Canale : Sky

Sky Streaming: Sky Go e Now Tv

L' di Carlo Ancelotti sfida il Leeds United di Marcelo Bielsa nella 10ª giornata della Premier League inglese. I Toffees sono sesti in classifica con 16 punti, frutto di 5 vittorie, un pareggio e 3 sconfitte, i Peacocks si trovano al 14° posto a quota 11 con un cammino di 3 successi, 2 pareggi e 4 sconfitte.

Le due formazioni si sono affrontate complessivamente 63 volte nel massimo campionato inglese, 24 in Premier League e 39 in First Division, con un bilancio che sorride al Leeds United di 31 vittorie a fronte di 20 pareggi e 10 affermazioni dell'Everton. Le statistiche sono tuttavia in equilibrio se si considerano soltanto gli incroci in Premier League (10 pareggi e 7 vittorie per parte).

I Toffees hanno riportato 3 sconfitte e una vittoria nelle ultime 4 gare di campionato, mentre i Peacocks sono reduci da una vittoria, 2 sconfitte e un pareggio nei 4 impegni più recenti nel torneo.

Dominic Calvert-Lewin è l'attuale capocannoniere della Premier League con 10 goal realizzati, mentre Patrick Bamford è il bomber del Leeds United con 7 reti segnate. In questa pagina tutte le informazioni su Everton-Leeds United: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ORARIO EVERTON-LEEDS UNITED

Everton-Leeds United si disputerà la sera di sabato 28 novembre 2020 nel palcoscenico di Goodison Park a . Il fischio d'inizio della gara, che sarà la 25ª in Premier League fra le due formazioni, è in programma alle ore 18.30.

La sfida Everton-Leeds United sarà trasmessa in diretta televisiva da Sky, che detiene i diritti della Premier League, e andrà in onda sul canale Sky Sport Football (numero 203 del satellite).

La gara Everton-Leeds United, sarà visibile dagli abbonati Sky anche in diretta mediante Sky Go. Il match potrà essere seguito sia su dispositivi mobili quali smartphone e tablet, sia sul proprio pc o notebook. Nel primo caso occorrerà preoccuparsi di scaricare la app per sistemi iOS e Android, nel secondo, invece, basterà collegarsi al sito ufficiale della piattaforma.

Sarà inoltre possibile vedere il confronto di Premier League in streaming su Now Tv, il servizio live e on demand di Sky, che dà la possibilità di seguire diversi eventi sportivi, fra cui le partite della Premier League, a chi acquista uno dei pacchetti proposti.

IN DIRETTA SU GOAL

Attraverso Goal potrete seguire Everton-Leeds United anche in diretta testuale. Collegandovi con il sito, avrete gli aggiornamenti in tempo reale sulla gara.

Ancelotti dovrebbe mandare in campo l'Everton con un 3-4-3. Davanti Calvert-Lewin agirà al centro del tridente completato da James Rodríguez e Richarlison. A centrocampo Iwobi e Digne saranno i due esterni, mentre in mezzo agiranno Doucouré e Allan. In difesa, davanti al portiere Pickford, una linea a tre composta da Godfrey, Yerry Mina e Michael Keane.

È ancora lunga la lista di assenti per mister Bielsa. Fra tutti saranno ancora ai box anche Sessegnon e McDonald. Davanti al portiere Meslier, la difesa potrebbe essere formata Cooper e Koch come centrali e dai terzini Ayling e Dallas. In mediana potrebbe agire Phillips. Davanti a lui Rodrigo e Klich come interni di centrocampo, con Raphina e Harrison ali. Bamford, infine, sarà il terminale offensivo.

EVERTON (3-4-3): Pickford; Godfrey, Yerry Mina, M. Keane; Iwobi, Doucouré, Allan, Digne; James Rodríguez, Calvert Lewin, Richarlison.

LEEDS UNITED (4-1-4-1): Meslier; Ayling, Cooper, Koch, Dallas; Phillips; Raphina, Rodrigo, Klich, Harrison; Bamford.