L'Everton esonera Benitez: è ufficiale l'addio del tecnico spagnolo

L'Everton ha comunicato ufficialmente l'esonero di Rafa Benitez: troppo pesante la situazione deficitaria di classifica in Premier League dei 'Toffees', con soli 19 punti raccolti in altrettante partite.

Everton Football Club can confirm the departure of Rafael Benitez as first team manager. — Everton (@Everton) January 16, 2022

Questo il comunicato emesso dalla società con sede a Liverpool.

"L'Everton può confermare la partenza di Rafa Benitez che non sarà più l'allenatore della prima squadra. Benitez, arrivato all'Everton a giugno 2021, lascia il club con effetto immediato. Un aggiornamento sul suo sostituto sarà fatto a tempo debito".

Benitez paga soprattutto gli scarsi risultati ottenuti in campionato e l'eliminazione in Carabao Cup ad opera del QPR, vittorioso ai calci di rigore. L'unica 'gioia' dell'ultimo periodo è il passaggio del turno in FA Cup grazie al 2-3 sull'Hull City dopo i tempi supplementari.

'Toffees' che, in Premier League, non vincono dallo scorso 6 dicembre (2-1 all'Arsenal): i successivi rinvii causa Covid-19 non hanno aiutato Benitez, alle prese con una situazione delicata che alla fine gli è costata cara.