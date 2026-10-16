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Premier League
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Hill Dickinson Stadium
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Con il contributo di

Everton-Chelsea, anteprima di Premier League: L’attacco in gran forma di Xabi Alonso riuscirà a piegare la resistenza dell’Everton?

Everton vs Chelsea
Premier League
Everton
Chelsea

Anteprima completa di Everton-Chelsea in Premier League. Analizziamo gli ultimi risultati in campionato, lo stato di forma delle due squadre e i temi principali in vista della sfida della settima giornata, in programma sabato pomeriggio all’Hill Dickinson Stadium di Liverpool.

Everton-Chelsea: i dettagli della partita

crest
Premier League - Game Week 7
Hill Dickinson Stadium

Everton F.C. e Chelsea F.C. scenderanno in campo il 17 ottobre 2026 alle 11:30 GMT (7:30 EST / 12:30 BST / 13:30 SAST).

L'Everton ospita un Chelsea in grande forma

L'Everton torna all'Hill Dickinson Stadium per ospitare il Chelsea nella settima giornata della Premier League 2026/27. Dopo la finestra autunnale delle nazionali, l'Everton punta a dare continuità alla combattuta prestazione in trasferta e a ottenere un risultato importante in casa, a Liverpool. Per il Chelsea, la trasferta nel Merseyside dopo la convincente prestazione da cinque goal prima della sosta rappresenta l'occasione per salire ancora nella classifica di Premier League.

Hull City v Everton - Premier League 2026/27Getty Images

Le quattro reti dell'Everton nella sfida dell'MKM Stadium

L'Everton arriva alla sfida di sabato dopo il 2-2 ottenuto in trasferta contro l'Hull City nella sesta giornata (11 ottobre). Il centrocampista Kiernan Dewsbury-Hall ha pareggiato al 55', poi l'attaccante Thierno Barry ha portato avanti l'Everton al 68', prima del pareggio nel finale dell'Hull. Con il contributo alla manovra di Jack Grealish, James Garner e Kiernan Dewsbury-Hall nella zona centrale, l'Everton punta a imporre il proprio ritmo a centrocampo sul terreno di casa.

Chelsea FC v AFC Bournemouth - Premier League 2026/27Getty Images

Il Chelsea travolge il Bournemouth con cinque goal

Il Chelsea arriva a Liverpool forte del netto 5-1 casalingo contro l'AFC Bournemouth, ottenuto il 10 ottobre a Stamford Bridge. Le reti iniziali di Jordan Henderson e Morgan Rogers hanno portato il Chelsea al comando, prima della doppietta di João Pedro nella ripresa e del secondo goal di Henderson nel finale. Grazie alla creatività di Cole Palmer e Morgan Rogers e alla presenza di João Pedro in attacco, il Chelsea si presenta alla sfida di sabato con un reparto offensivo in grande forma.

Le ultime cinque trasferte del Chelsea contro l'Everton

1° maggio 2022: Premier League, sconfitta 1-0
6 agosto 2022: Premier League, vittoria 1-0 | Jorginho su rigore
10 dicembre 2023: Premier League, sconfitta 2-0
22 dicembre 2024: Premier League, pareggio 0-0
21 marzo 2026: Premier League, sconfitta 3-0

Notizie dalle squadre e rose

Probabili formazioni Everton - Chelsea

4-2-3-1
Everton crest
Everton
EVE
page.match.formation.title
Chelsea crest
Chelsea
CHE
3-4-2-1
J. PickfordJ. PickfordM. KeaneM. KeaneA. Maitland-NilesA. Maitland-NilesJ. BranthwaiteJ. BranthwaiteJ. TarkowskiJ. TarkowskiJ. GarnerJ. GarnerJ. GrealishJ. GrealishH. ArmstrongH. ArmstrongK. Dewsbury-HallK. Dewsbury-HallB. JohnsonB. JohnsonT. BarryT. BarryE. MartinezE. MartinezL. ColwillL. ColwillM. LacroixM. LacroixJ. AcheampongJ. AcheampongJ. HendersonJ. HendersonM. CaicedoM. CaicedoM. RogersM. RogersC. PalmerC. PalmerP. ChavarriaP. ChavarriaP. NetoP. NetoJ. PedroJ. Pedro
Chelsea crest
Chelsea
CHE
4-2-3-1
Everton

Formazione titolare

Chelsea

Allenatore

  • D. Moyes
  • X. Alonso

David Moyes non ha ancora confermato la probabile formazione per la partita e, al momento, non risultano infortuni o squalifiche nell'Everton. Sono attesi ulteriori aggiornamenti a ridosso del calcio d'inizio.

Nel Chelsea, Xabi Alonso deve fare a meno di Jamie Gittens, fermo per infortunio. Non risultano squalifiche nella squadra ospite e le altre opzioni a disposizione di Alonso saranno confermate più vicino alla partita.

Stato di forma

EVE

EVE - Forma

MUN
D2-2
TOT
D0-0
WOL
V1-0
IPS
V1-0
HUL
D2-2
Gol segnato (subito)
6/4
Partite con più di 2,5 gol
2/5
Entrambe le squadre hanno segnato
2/5
CHE

CHE - Forma

ARS
S2-1
LEE
V6-3
HUL
D2-2
BRE
S3-0
BOU
V5-1
Gol segnato (subito)
14/11
Partite con più di 2,5 gol
5/5
Entrambe le squadre hanno segnato
4/5

L'Everton arriva a questa partita in buona forma: è imbattuto nelle ultime cinque gare in tutte le competizioni, con tre vittorie e due pareggi. La squadra di Moyes ha pareggiato 2-2 contro l'Hull City nell'ultima uscita, dopo due vittorie consecutive per 1-0 contro l'Ipswich Town in Premier League e il Wolverhampton Wanderers in Carabao Cup. Il 2-2 contro il Manchester United, ottenuto in precedenza in questa serie, ha dimostrato che può tenere testa alle squadre della parte alta della classifica. In quelle cinque partite, l'Everton ha segnato cinque goal e ne ha subiti soltanto tre: numeri che riflettono una crescente solidità difensiva.

Il rendimento recente del Chelsea è più altalenante. La squadra di Alonso ha ottenuto due vittorie, un pareggio e due sconfitte nelle ultime cinque partite. Il risultato più significativo è stato il travolgente 5-1 contro il Bournemouth nell'ultima gara, arrivato però dopo la sconfitta per 3-0 contro il Brentford. In questa serie rientra anche il successo per 6-3 sul Leeds United in Carabao Cup. Il Chelsea ha segnato 16 goal in quelle cinque partite, ma ne ha subiti nove, mostrando in egual misura grandi qualità e fragilità.

Bilancio degli scontri diretti

Testa a testa

EvertonPareggioChelsea
1
1
3
Premier League
Everton badge
Everton
EVE
3
Chelsea badge
Chelsea
CHE
0
FIN
Premier League
Chelsea badge
Chelsea
CHE
2
Everton badge
Everton
EVE
0
FIN
Premier League
Chelsea badge
Chelsea
CHE
1
Everton badge
Everton
EVE
0
FIN
Premier League
Everton badge
Everton
EVE
0
Chelsea badge
Chelsea
CHE
0
FIN
Premier League
Chelsea badge
Chelsea
CHE
6
Everton badge
Everton
EVE
0
FIN
3Gol segnati9
Partite senza 2.5 goal2/5
Entrambe le squadre hanno segnato0/5

L'ultimo incontro tra i due club risale a marzo 2026, quando l'Everton ha vinto 3-0 in casa, ottenendo il suo successo più netto nella storia recente degli scontri diretti. Prima di allora, il Chelsea aveva dominato, vincendo 2-0 a Stamford Bridge nel dicembre 2025 e 1-0 nell'aprile precedente. Negli ultimi cinque confronti in Premier League, il Chelsea vanta il bilancio complessivo migliore, anche se la vittoria casalinga dell'Everton all'inizio di quest'anno ricorda che questa sfida non rispetta sempre i pronostici basati sullo stato di forma.

Classifica

#GVDSGFGS+/-Pt.Forma
1
Manchester CityManchester CityMCI
6600165+1118
V
V
V
V
V
2
ArsenalArsenalARS
6501105+515
V
S
V
V
V
3
Brighton & Hove AlbionBrighton & Hove AlbionBHA
6411185+1313
V
V
V
D
S
4
BrentfordBrentfordBRE
6240126+610
D
V
D
D
D
5
EvertonEvertonEVE
624085+310
D
V
D
D
D
6
ChelseaChelseaCHE
63121513+210
V
S
D
S
V
7
Leeds UnitedLeeds UnitedLEE
623185+39
S
D
V
D
D
8
Hull CityHull CityHUL
623186+29
D
S
D
D
V
9
LiverpoolLiverpoolLIV
62317709
S
V
D
V
D
10
Ipswich TownIpswich TownIPS
6303912-39
V
S
V
S
S
11
Newcastle UnitedNewcastle UnitedNEW
62221013-38
S
V
S
D
V
12
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
6213912-37
V
D
S
V
S
13
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
61329906
D
D
S
D
V
14
Coventry CityCoventry CityCOV
6204511-66
V
V
S
S
S
15
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
612358-35
S
S
V
D
D
16
Aston VillaAston VillaAVL
6123611-55
D
V
S
D
S
17
SunderlandSunderlandSUN
6114612-64
S
S
S
D
V
18
AFC BournemouthAFC BournemouthBOU
6033713-63
S
S
D
D
D
19
Tottenham HotspurTottenham HotspurTOT
603339-63
D
S
D
D
S
20
FulhamFulhamFUL
6024610-42
S
D
D
S
S
Champions League
UEFA Europa League
Retrocessione

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