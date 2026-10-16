Everton-Chelsea: i dettagli della partita

Premier League - Game Week 7 17 ott 2026 - 07:30 Hill Dickinson Stadium

Everton F.C. e Chelsea F.C. scenderanno in campo il 17 ottobre 2026 alle 11:30 GMT (7:30 EST / 12:30 BST / 13:30 SAST).

L'Everton ospita un Chelsea in grande forma

L'Everton torna all'Hill Dickinson Stadium per ospitare il Chelsea nella settima giornata della Premier League 2026/27. Dopo la finestra autunnale delle nazionali, l'Everton punta a dare continuità alla combattuta prestazione in trasferta e a ottenere un risultato importante in casa, a Liverpool. Per il Chelsea, la trasferta nel Merseyside dopo la convincente prestazione da cinque goal prima della sosta rappresenta l'occasione per salire ancora nella classifica di Premier League.

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Le quattro reti dell'Everton nella sfida dell'MKM Stadium

L'Everton arriva alla sfida di sabato dopo il 2-2 ottenuto in trasferta contro l'Hull City nella sesta giornata (11 ottobre). Il centrocampista Kiernan Dewsbury-Hall ha pareggiato al 55', poi l'attaccante Thierno Barry ha portato avanti l'Everton al 68', prima del pareggio nel finale dell'Hull. Con il contributo alla manovra di Jack Grealish, James Garner e Kiernan Dewsbury-Hall nella zona centrale, l'Everton punta a imporre il proprio ritmo a centrocampo sul terreno di casa.

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Il Chelsea travolge il Bournemouth con cinque goal

Il Chelsea arriva a Liverpool forte del netto 5-1 casalingo contro l'AFC Bournemouth, ottenuto il 10 ottobre a Stamford Bridge. Le reti iniziali di Jordan Henderson e Morgan Rogers hanno portato il Chelsea al comando, prima della doppietta di João Pedro nella ripresa e del secondo goal di Henderson nel finale. Grazie alla creatività di Cole Palmer e Morgan Rogers e alla presenza di João Pedro in attacco, il Chelsea si presenta alla sfida di sabato con un reparto offensivo in grande forma.

Le ultime cinque trasferte del Chelsea contro l'Everton

1° maggio 2022: Premier League, sconfitta 1-0

6 agosto 2022: Premier League, vittoria 1-0 | Jorginho su rigore

10 dicembre 2023: Premier League, sconfitta 2-0

22 dicembre 2024: Premier League, pareggio 0-0

21 marzo 2026: Premier League, sconfitta 3-0

Notizie dalle squadre e rose

David Moyes non ha ancora confermato la probabile formazione per la partita e, al momento, non risultano infortuni o squalifiche nell'Everton. Sono attesi ulteriori aggiornamenti a ridosso del calcio d'inizio.

Nel Chelsea, Xabi Alonso deve fare a meno di Jamie Gittens, fermo per infortunio. Non risultano squalifiche nella squadra ospite e le altre opzioni a disposizione di Alonso saranno confermate più vicino alla partita.

Stato di forma

L'Everton arriva a questa partita in buona forma: è imbattuto nelle ultime cinque gare in tutte le competizioni, con tre vittorie e due pareggi. La squadra di Moyes ha pareggiato 2-2 contro l'Hull City nell'ultima uscita, dopo due vittorie consecutive per 1-0 contro l'Ipswich Town in Premier League e il Wolverhampton Wanderers in Carabao Cup. Il 2-2 contro il Manchester United, ottenuto in precedenza in questa serie, ha dimostrato che può tenere testa alle squadre della parte alta della classifica. In quelle cinque partite, l'Everton ha segnato cinque goal e ne ha subiti soltanto tre: numeri che riflettono una crescente solidità difensiva.

Il rendimento recente del Chelsea è più altalenante. La squadra di Alonso ha ottenuto due vittorie, un pareggio e due sconfitte nelle ultime cinque partite. Il risultato più significativo è stato il travolgente 5-1 contro il Bournemouth nell'ultima gara, arrivato però dopo la sconfitta per 3-0 contro il Brentford. In questa serie rientra anche il successo per 6-3 sul Leeds United in Carabao Cup. Il Chelsea ha segnato 16 goal in quelle cinque partite, ma ne ha subiti nove, mostrando in egual misura grandi qualità e fragilità.

Bilancio degli scontri diretti

L'ultimo incontro tra i due club risale a marzo 2026, quando l'Everton ha vinto 3-0 in casa, ottenendo il suo successo più netto nella storia recente degli scontri diretti. Prima di allora, il Chelsea aveva dominato, vincendo 2-0 a Stamford Bridge nel dicembre 2025 e 1-0 nell'aprile precedente. Negli ultimi cinque confronti in Premier League, il Chelsea vanta il bilancio complessivo migliore, anche se la vittoria casalinga dell'Everton all'inizio di quest'anno ricorda che questa sfida non rispetta sempre i pronostici basati sullo stato di forma.