Everton-Chelsea: i dettagli della partita

Premier League - Game Week 7 17 ott 2026 - 07:30 Hill Dickinson Stadium

Everton F.C. e Chelsea F.C. scenderanno in campo il 17 ottobre 2026 alle 11:30 GMT (7:30 EST / 12:30 BST / 13:30 SAST).

L'Everton ospita un Chelsea in grande forma

L'Everton torna all'Hill Dickinson Stadium per ospitare il Chelsea nella settima giornata della Premier League 2026/27. Dopo la finestra autunnale dedicata alle nazionali, l'Everton vuole dare continuità alla combattuta prestazione in trasferta e ottenere un risultato importante in casa, a Liverpool. Per il Chelsea, la trasferta nel Merseyside dopo una prestazione dominante da cinque goal prima della sosta è un'occasione per risalire ulteriormente la classifica di Premier League.

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Il pareggio dell'Everton con quattro goal all'MKM Stadium

L'Everton arriva alla sfida di sabato dopo il 2-2 in trasferta contro l'Hull City nella sesta giornata (11 ottobre). Il centrocampista Kiernan Dewsbury-Hall ha pareggiato al 55', poi l'attaccante Thierno Barry ha portato avanti l'Everton al 68', prima del pareggio dell'Hull nel finale. Con il contributo alla manovra di Jack Grealish, James Garner e Kiernan Dewsbury-Hall nelle zone centrali, l'Everton punta a imporre il proprio ritmo a centrocampo davanti al pubblico di casa.

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Il Chelsea ne segna cinque al Bournemouth

Il Chelsea arriva a Liverpool sull'onda della netta vittoria casalinga per 5-1 contro l'AFC Bournemouth, ottenuta il 10 ottobre a Stamford Bridge. I goal iniziali di Jordan Henderson e Morgan Rogers hanno dato il controllo della gara al Chelsea, prima della doppietta di João Pedro nel secondo tempo e del secondo goal di Henderson nel finale. Grazie alla creatività di Cole Palmer e Morgan Rogers e al contributo dell'attaccante João Pedro, il Chelsea si presenta alla sfida di sabato con un attacco in grande ritmo.

Sfida nel Merseyside

Sul piano tattico, la sfida di sabato propone un interessante confronto tra il fluido assetto offensivo del Chelsea e la difesa organizzata dell'Everton, imperniata su Jarrad Branthwaite e James Tarkowski. Il Chelsea cercherà di controllare il possesso attraverso Jordan Henderson e Moisés Caicedo, affidandosi a Pedro Neto e Cole Palmer per superare il blocco difensivo dell'Everton. L'Everton, invece, punterà sulle rapide transizioni di Jack Grealish e Thierno Barry per mettere alla prova la difesa del Chelsea in contropiede. Con punti importanti per la Premier League in palio, la sfida di sabato promette grande intensità.

Notizie sulle squadre e rose

David Moyes non ha ancora confermato la probabile formazione per la partita e, al momento, per l'Everton non risultano problemi legati a infortuni o squalifiche. Ulteriori aggiornamenti sono attesi a ridosso del calcio d'inizio.

Nel Chelsea, Xabi Alonso dovrà fare a meno di Jamie Gittens, fermo per infortunio. Non risultano squalificati tra gli ospiti e le restanti opzioni a disposizione di Alonso saranno confermate più vicino alla partita.

Stato di forma

L'Everton arriva a questa partita in buona forma: è imbattuto nelle ultime cinque gare in tutte le competizioni, con tre vittorie e due pareggi. Nell'ultima uscita, la squadra di Moyes ha pareggiato 2-2 con l'Hull City, dopo aver ottenuto due vittorie consecutive per 1-0 contro l'Ipswich Town in Premier League e il Wolverhampton Wanderers in Carabao Cup. Il 2-2 con il Manchester United, arrivato in precedenza nella stessa serie di partite, ha mostrato che l'Everton può tenere testa anche alle squadre della parte alta della classifica. In queste cinque gare, l'Everton ha segnato cinque goal e ne ha subiti soltanto tre, numeri che rispecchiano una squadra sempre più solida in difesa.

Il recente rendimento del Chelsea è più altalenante. La squadra di Alonso ha ottenuto due vittorie, un pareggio e due sconfitte nelle ultime cinque partite. Il risultato più convincente è stato il 5-1 inflitto al Bournemouth nell'ultima gara, arrivato però dopo la sconfitta per 3-0 contro il Brentford. Nella stessa serie di partite figura anche la vittoria per 6-3 sul Leeds United in Carabao Cup. Il Chelsea ha segnato 16 goal in queste cinque gare, ma ne ha subiti nove: una squadra capace di grandi prestazioni e altrettanto esposta in difesa.

I precedenti

L'ultimo confronto tra i due club risale a marzo 2026, quando l'Everton ha vinto 3-0 in casa, ottenendo il suo risultato più netto nei precedenti recenti. Prima di allora, il Chelsea aveva dominato i confronti diretti, vincendo 2-0 a Stamford Bridge nel dicembre 2025 e 1-0 nell'aprile precedente. Negli ultimi cinque incontri di Premier League, il Chelsea vanta un bilancio complessivo migliore, anche se la vittoria casalinga dell'Everton all'inizio di quest'anno ricorda che questa sfida non segue sempre i pronostici dettati dallo stato di forma.