L’Everton fa calciare un rigore ad un suo tifoso: il premio per aver aiutato i rifugiati ucraini

Un momento stupendo nel corso di un’amichevole tra Everton e Dinamo Kyiv: il club inglese premia gli sforzi umanitari di un suo tifoso.

Si chiama Paul Stratton, è un grandissimo tifoso dell’Everton e si è visto regalare proprio dalla sua squadra del cuore un momento che mai dimenticherà nella sua vita.

La compagine inglese ha affrontato venerdì la Dinamo Kyiv in un’amichevole che è stata denominata ‘Match for Peace’ e per l’occasione ha deciso di rendere omaggio appunto a Paul Stratton, un ex agente di polizia che, a seguito dell’esplosione del conflitto in Ucraina, nei mesi scorsi ha intrapreso un viaggio di oltre 2000 chilometri per trasferirsi in Polonia a Przemysl e per aiutare attivamente i rifugiati ucraini.

Ebbene nei minuti finali della partita, l’Everton ha deciso di affidargli la battuta di un calcio di rigore. Stratton è entrato in campo direttamente dagli spogliatoi con la maglia numero 38 e, dopo essere stato abbracciato da Lampard e salutato dal compagno di squadra che ha sostituito, si è diretto verso il dischetto, tra gli applausi di tutti i presenti sugli spalti, e con una conclusione di destro ha battuto il portiere della Dinamo (rimasto immobile sulla linea).

Il momento più epico della sua serata è coinciso con l’esultanza: Stratton si è infatti diretto verso la curva occupata dai tifosi dell’Everton e si è inginocchiato per poi ricevere l’abbraccio dei compagni di squadra.

Si è trattato di un premio per l’incredibile lavoro umanitario da lui svolto. Accompagnato solo da un frasario polacco, ha aiutato i rifugiati ucraini grazie ad una rete di contatti con ex colleghi e personale dell’esercito.