L'Everton annuncia: sospeso un giocatore in attesa delle indagini della polizia

Il club di Premier League ha confermato con un comunicato ufficiale che un membro della Prima squadra è coinvolto nelle indagini della polizia.

L'Everton sospende un calciatore della Prima squadra in attesa delle indagini della polizia. Il club di Liverpool ha annunciato la decisione attraverso un comunicato ufficiale apparso sul sito della società.

"L'Everton conferma di aver sospeso un giocatore della prima squadra in attesa delle indagini della polizia. Il club continuerà a supportare le autorità e il loro lavoro d'indagine e non rilascerà ulteriori dichiarazioni in questo momento" si legge nella nota.

Al momento non è stato rivelato il nome del calciatore sospeso e le accuse a lui rivolte in relazione alle indagini da parte della polizia.

Una brutta tegola per i 'Toffees' e per Rafa Benitez, che debutteranno in Premier League il prossimo 14 agosto a Goodison Park contro il Southampton.