Evento storico per San Marino: prima partita contro una nazionale extra-europea

San Marino ha perso ancora e questa, di per sè, non è certamente una notizia. La vera notizia riguarda però l'avversario, Capo Verde, protagonista principale di un evento storico.

Dal 1990, anno della sua prima gara ufficiale, ad oggi San Marino non aveva infatti mai affrontato una nazionale extra-europea in gare ufficiali. Lo aveva fatto soltanto nel corso dei Giochi del Mediterraneo, non riconosciuti ufficialmente, nel corso dei quali aveva sfidato Siria, Libano e Canada.

Questa è stata dunque la prima volta in 32 anni che San Marino è sceso in campo contro una selezione non europea. L'amichevole si è giocata a Murcia, in Spagna, e ha visto Capo Verde imporsi per 2-0 con un goal per tempo. Un risultato comunque soddisfacente per San Marino, che ha disputato un'ottima prestazione contro una nazionale in grande crescita che occupa il 73° posto nel ranking ed è reduce da una buona Coppa d'Africa, conclusa con l'eliminazione agli ottavi di finale.

Un bel traguardo per San Marino, che nella precedente amichevole contro la Lituania si era preso la soddisfazione di segnare un goal, cosa non da poco per una nazionale che in 182 gare ufficiali ha collezionato 175 sconfitte, 6 pareggi e una sola storica vittoria contro il Liechtenstein nel 2004, segnando in totale solamente 27 reti contro le 770 subite.