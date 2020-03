Evento benefico in Spagna: calciatori della Liga e cantanti insieme in concerto

Venti calciatori del massimo campionato spagnolo e venti star della musica si riuniranno per un festival. Il ricavato per la lotta al Coronavirus.

L’emergenza Coronavirus si è abbattuto con tutta la sua forza anche sulla . Come in , a causa dei numerosi contagi, si sono prese delle severe misure restrittive che stanno costringendo milioni di persone a rispettare un periodo di isolamento.

Anche il calcio ovviamente si è fermato e per fare in modo di dare alla gente qualche possibilità di svago, ma anche e soprattutto per raccogliere fondi per acquistare forniture mediche, si stanno studiando vari eventi, uno dei quali andrà in scena a partire dalle ore 18 di sabato 28 marzo.

Venti calciatori della e venti musicisti famosi tra i quali Alejandro Sanz, David Bisbal, Aitana, Sebastián Yatra e Antonio Orozco, si riuniranno per un vero e proprio festival musicale: “LaLigaSantander Fest”.

💥¡Artistas confirmados para #LaLigaSantanderFest! 💥



Recuerda:



📅 Sábado, 28 de marzo

⏰ 18 horas

▶ @LaLiga

⚽🎶 Música y fútbol, unidos frente a COVID 19 pic.twitter.com/JyEkTKmVc0 — LaLiga (@LaLiga) March 25, 2020

All’iniziativa, che sarà visibile attraverso i canali LaLiga e LaLigaSports TV, dovrebbero prendere parte, tra gli altri, campioni del calibro di Rakitic, Joaquin e Santi Cazorla, tutti direttamente da casa loro.

Questo evento arriva ad una settimana di distanza da #LaLigaSantanderChallenge, un torneo di FIFA 20 al quale ha partecipato un giocatore per ogni squadra della Liga, che ha visto Marco Asensio vincitore e che soprattutto ha permesso di raccogliere 142mila euro.