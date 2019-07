Eurosport su DAZN: Eurosport 1 HD e Eurosport 2 HD inclusi nell'offerta di DAZN

Dal 1 agosto i canali Eurosport 1 HD e Eurosport 2 HD saranno inclusi nell'offerta di DAZN senza alcuna variazione dei costi.

Dal prossimo 1 agosto i canali Eurosport 1 HD e Eurosport 2 HD saranno disponibili su DAZN. E' il risultato di un accordo stipulato tra DAZN e Discovery, valido per , , e , che porterà i grandi contenuti sportivi di Eurosport all'interno dell'offerta di DAZN.

Eurosport detiene i diritti di alcuni tra i più grandi eventi sportivi al mondo, che dal 1 agosto saranno distribuiti attraverso la piattaforma di DAZN senza alcuna variazione nelle modalità dell'offerta: il costo mensile resterà di 9,99 euro.

A disposizione degli appassionati di sport ci saranno, tra gli altri eventi, i Grandi Giri di ciclismo, Australian Open, Roland Garros, US Open di tennis, Lega Basket , Eurolega, gli sport invernali, Formula E, 24 Ore di Le Mans e i Giochi Olimpici (Tokyo 2020, Pechino 2022 e Parigi 2024 in oltre 50 mercati). L'accordo non include l'Eurosport Player.

La proposta sportiva di DAZN era già ricca di eventi sportivi: tre partite di Serie A per ogni giornata di campionato, tutta la Serie B, il grande calcio internazionale ( , , Eredivisie, , EFL Cup, Copa Libertadores), sport automobilistici con WRC, IndyCar e NASCAR, sport americani con NFL e MLB, poi boxe, MMA di UFC e Bellator, oltre le competizioni europee di rugby e pallavolo.

Veronica Diquattro, Executive Vice President Southern Europe di DAZN, ha dichiarato: "L’accordo siglato con Discovery per i contenuti Eurosport in quattro mercati europei, definisce ancora meglio l’impegno di DAZN nel portare i grandi eventi sportivi ad un numero sempre maggiore di tifosi e appassionati, facilmente e a un prezzo accessibile".

"Al nostro debutto in Italia, quasi un anno fa, gli italiani ci hanno scelto soprattutto per il calcio - ha proseguito -. Oggi, anche grazie a questo accordo, possiamo proporre ai nostri utenti una ricca offerta che include sempre più sport, con alcune tra le più emozionanti competizioni a livello mondiale, e sempre allo stesso prezzo. Siamo felici di questa partnership e lavoreremo per renderla ancora più forte".