Europeo Under 21 2021: quando si gioca e squadre partecipanti

L'Italia Under 21 di Nicolato parteciperà alla nuova edizione del torneo di categoria, diviso in due parti dopo il caos coronavirus.

Grazie alla vittoria contro il Lussemburgo del 15 novembre 2020, l' Under 21 potrà partecipare all'Europeo di categoria nel 2021, con la speranza di poter tornare in cima al continente dopo tempo immemore. Grande fiducia nella rappresentativa di Nicolato, ma saranno diverse le squadre pronte a lottare per la vittoria finale.

QUANDO SI GIOCA L'EUROPEO UNDER 21 DEL 2021?

Originariamente previsto per l'estate del 2021, l'Europeo di categoria si giocherà sempre in tale anno, ma sarà diviso in due fasi, a causa del rinvio dell'Europeo dei 'grandi' posticipato di un anno causa coronavirus:

Fase a girone dell'Europeo Under 21 dal 24 al 31 marzo 2021

Fase ad eliminazione diretta (quarti, semifinali e finale) dal 31 mggio al 6 giugno.

DOVE SI GIOCA L'EUROPEO UNDER 21 DEL 2021?

Il 3 dicembre 2018 è stato approvato l'Europeo della candidatura congiunta di Ungheria e Slovenia, le uniche nazioni a presentare la propria proposta. Il torneo sarebbe dovuto essere composto da 12 squadre, prima che la UEFA decidesse di aggiungerne altre quattro.

Le sedici squadre qualificate all'Europeo sono divise in quattro gruppi da 4 squadre: passano ai quarti del torneo Under 21 la prima e la seconda di ogni girone.

Altre squadre

CHI PARTECIPA ALL'EUROPEO UNDER 21?

Ungheria Slovenia Italia da determinare da determinare da determinare da determinare da determinare da determinare

CONVOCATI EUROPEO UNDER 21

L'Europeo Under 21 del 2021 si giocherà tra la 28esima e la 29esima giornata di , ragion per cui i giocatori chiamati per rappresentare l'Italia, e non solo, non dovranno saltare gare di campionato. Solita routine delle gare infrasettimanali per decine di giocatori convocati nelle rispettive rappresentative.

Quale squadra chiamerà Nicolato per il torneo? Difficile dirlo, ma di certo la maggior parte dell'ossatura è già sicura di andare in Ungheria e Slovenia: da Scamacca a Sottil, passando per Rovella, Pobega, Pinamonti e Frabotta, in tanti hanno già il posto sull'aereo.