Europeo U17, l'Italia batte il Portogallo e vola in semifinale: affronterà la Francia

Un goal di Tongya qualifica l'Italia Under 17 alla semifinale dell'Europeo di categoria: i ragazzi di Nunziata hanno superato 1-0 il Portogallo.

L' Under 17 vola in semifinale nell'Europeo di categoria. Scesi in campo al Tolka Park di Dublino, i ragazzi guidati da Carmine Nunziata hanno infatti battuto per 1-0 il nei quarti di finale, qualificandosi così al turno successivo.

A portare in semifinale gli azzurrini ci ha pensato al 26' del primo tempo Franco Tongya, marcatore del goal che ha deciso la gara. Servito ottimamente da Sebastiano Esposito, il classe 2002 di proprietà della ha trovato la sua prima rete nel torneo, diventando così l'ottavo marcatore dell'Italia in questo Europeo.

Passati in vantaggio, gli azzurri sono poi riusciti a difendersi dagli attacchi del Portogallo fino al triplice fischio, con Nunziata che giovedì 16 maggio contro la dovrà però fare a meno di Matteo Ruggeri, espulso nel finale.

Oltre che alla semifinale dell'Europeo, grazie a questa importante vittoria l'Under 17 ha anche ottenuto la qualificazione al Mondiale di categoria che si disputerà in il prossimo ottobre.