Europeo U17, l'Italia batte la Francia in rimonta e vola in finale contro l'Olanda

Esposito e Udogie portano l'Italia in finale dell'Europeo U17: battuta la Francia in rimonta, domenica sfida all'Olanda per la conquista del torneo.

Serata da sogno per l' U17 di Carmine Nunziata che batte la in rimonta e vola in finale nell'Europeo di categoria. Merito di una squadra brava a non farsi demoralizzare dall'iniziale vantaggio dei transalpini, riuscendo così a ribaltare una gara che i ragazzi di Jean-Claude Giuntini avevano messo sui propri binari.

A sbloccare la partita al 41' del primo tempo ci ha infatti pensato Millot, bravo ad anticipare Dalle Mura e trafiggere Molla con un mancino potente sotto la traversa. Secondo goal per il giocatore francese in questo Europeo, essendo già andato a segno nei quarti di finale contro la .

Nell'ultima occasione prima del termine del primo tempo ci pensa però Esposito a ridare speranza agli Azzurri. Da calcio piazzato, l'attaccante di proprietà dell' disegna un destro a giro che termina esattamente sotto l'incrocio dei pali.

1-1 e Italia nuovamente in partita, come dimostra più volte nella ripresa. Se nella prima frazione di gioco a farsi preferire erano infatti stati i francesi, nella seconda parte di gara sono i ragazzi di Nunziata a creare le occasioni più interessanti, trovando all'81' con Udogie la rete del 2-1.

Una vittoria in rimonta che permette così agli Azzurrini di volare in finale contro l' , già qualificata dopo aver battuto 1-0 la . In scena al Tallaght Stadium di Dublino, l'ultimo atto di questo Europeo si disputerà domenica 19 maggio alle ore 17.30.