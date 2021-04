Tifosi all'Europeo: dove e quanti saranno per paese ospitante

L'UEFA ha chiesto alle città ospitanti di garantire il pubblico negli stadi, almeno per il 25% della capienza: tutte le informazioni.

Dopo un anno dallo slittamento, si giocherà regolarmente l'Europeo. Tutti a caccia del Portogallo di Cristiano Ronaldo campione in carica nel 2016, dopo aver battuto la Francia in finale. La competizione verrà disputata come previsto in diverse città continetali, che devono garantire all'UEFA il pubblico negli stadi.

Grazie alla campagna di vaccinazione, le città scelte per ospitare l'Europeo saranno in grado di riportare i tifosi allo stadio; qualcosa di essenziale per confermare il proprio paese come ospitante del torneo. In caso contrario, possibile spostamento delle gare in un'altra nazione che possa garantire i fans nei propri impianti, almeno al 25% della capienza.

L'UEFA ha annunciato ufficialmente che il pubblico sarà presente all'Europeo, ma non in maniera eguale. Alcune città, a seconda di come procedere la lotta alla pandemia, potranno ospitare solamente un quarto dei tifosi, altre possono garantire il 50%. E oltre.

100% DEI TIFOSI ALLO STADIO

Nel comunicato in cui ha annunciato il ritorno dei tifosi, l'UEFA ha anche evidenziato in che percentuale sarà presente. Per alcune la quantità potrebbe aumentare nel corso delle settimane a seconda della campagna di vaccinazione e della lotta al coronavirus.

Viene però evidenziato che l'unica città ad ora in grado di ospitare il pubblico come in passato, dunque garantendo il tutto esaurito, sia Budapest: la Puskas Arena conta poco più di 67.000 posti. In Ungheria serviranno però non meglio specificati requisiti di accesso rigorosi per gli spettatori.

50% DEI TIFOSI ALLO STADIO

Sia Russia che Azerbaigian avranno stadi pieni a metà: nel primo caso ad essere protagonista sarà lo Stadio di San Pietroburgo, nel secondo l'Olimpico di Baku. La percentuale russa potrebbe aumentare nelle prossime settimane a differenza di quella azera.

25%-33% DEI TIFOSI ALLO STADIO

Olanda, Romania, Danimarca e Scozia con Amsterdam, Bucarest, Copenhagen e Glasgow consentiranno un afflusso di spettatori tra un quarto e un terzo della capienza dello stadio. Londra ha invece confermato una capienza minima del 25% per le prime tre partite della fase a gironi e un ottavo di finale. Tra queste solamente la Scozia non sembra poter aumentare il proprio pubblico: l'Inghilterra, evidenzia l'UEFA, potrebbe farlo dopo la prima fase.

GERMANIA, IRLANDA, ITALIA E SPAGNA IN DUBBIO

Entro il 19 aprile Monaco di Baviera, Dublino, Roma e Bilbao saranno certe o meno di dover ospitare l'Europeo 2020. L'UEFA evidenzia servirà fornire ulteriori informazioni sui programmi in questa finestra temporale. In tale data verranno prese decisioni definitive sulle partite nelle quattro città.

La Spagna ha evidenziato come appaia difficile vedere i tifosi allo stadio il prossimo giugno, mentre l'Italia, tramite il comitato tecnico scientifico, ha continuamente affermato come sia praticamente impossibile annunciare due mesi prima una tale possibilità, vista l'evoluzione continua del covid. Il rischio per tutte e quattro le nazioni è quello di perdere il grado di paese ospitante in favore di altri paesi continentali.