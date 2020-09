Europeo rinviato? Immobile sorride: "Meglio, avremo più tempo"

L'attaccante della Lazio e della Nazionale azzurra ha parlato in conferenza da Coverciano: "La Scarpa d'Oro, che enorme soddisfazione".

Dopo tempo immemore ha riportato in la Scarpa d'Oro, Ciro Immobile. Capocannoniere del torneo appena conclusosi e massimo marcatore in una sola annata alla pari di Higuain, l'attaccante della e pronto per la Nazionale e la nuova imminente stagione.

Al termine del 2020/2021 l' giocherà l'Europeo per il quale prima del coronavirus sembrava essere tra le favorite, in virtù di un girone di qualificazione da urlo. Ora però dovrà aspettare l'estate del prossimo anno per potersi confrontare con le migliori squadre del Continente.

Peggio? Non per Immobile, sicuro nella conferenza stampa da Coverciano:

Altre squadre

"Quando vesti l'azzurro hai poco tempo per stare insieme, per questo il rinvio dell'Europeo è da vivere come un fatto positivo. Avremo ancora più tempo. Ci arriveremo dopo un percorso bello e netto".

Di certo Immobile proverà a confermarsi anche in questa annata, magari proprio con un'altra Scarpa d'Oro:

"Enorme soddisfazione, ho fatto tanti sacrifici per vincerla. E' stata dura, soprattutto la partita con il , quando ho sentito il peso di segnare per forza per superare Lewandowski. I compagni hanno giocato per me e mi hanno messo in condizione di raggiungere questo sogno".

Lazio in alto, Immobile in alto. Ora proverà a trovare continuità anche in Nazionale:

"Con l'aiuto dei compagni riuscirò a fare bene anche con l'Italia".

In campo per le gare di tra pochi giorni, Immobile giocherà poi con la Lazio nel weekend del 18-19 settembre: avversaria l' , subito un big match per ricordare a tutti quanto fatto nel 2019/2020. La sua miglior stagione di sempre.