Euro 2021, quanti anni avranno i probabili convocati dell'Italia?

L'Europeo slitta di un anno a causa della pandemia di coronavirus: Mancini dovrà fare nuove valutazioni, anche legate all'età dei giocatori.

L' giocherà l'Europeo. L'Italia giocherà a tre gare, più una possibile quarta del torneo. L'Italia giocherà la competizione nel 2021. Causa pandemia di coronavirus, infatti, il torneo itinerante slitta all'anno prossimo, così da recuperare , Champions e campionati nazionali nel mese di giugno. Un altro anno di attesa, con i giocatori che avranno un anno in più nella carta d'identità.

L'Europeo nel 2021 significa per Mancini avere un Zaniolo in più nel motore, ma anche valutare nuovamente Pavoletti, in corsa per una convocazione al torneo prima dell'infortunio. Lo slittamento della competizione tra un anno, porterà ovviamente a nuove considerazioni, anche se lo scheletro generale rimarrà quello previsto per il 2020.

Mancini dovrà seguire il nuovo campionato per possibili sorprese, stando anche attento alla condizione dei giocatori esperti in squadra, visti i 365 giorni in più. Certo, non sono cinque anni, ma è comunque un lasso di tempo importante su cui ragionare per i prossimi mesi.

Altre squadre

Giorgio Chiellini, capitano dell'Italia, arriverà all'Europeo a quasi 37 anni. Il difensore, recuperato dalla nell'inverno 2020, potrà mettere insieme decisamente più gare rispetto ai due mesi che l'avrebbero separato dall'Europeo in seguito al rientro a disposizione di Sarri.

Leonardo Bonucci, l'altro centrale in teoria titolare nello schema di Mancini, avrà 34 anni nell'estate del 2021. Una coppia davanti di 71 anni davanti al portiere, decisamente più alta rispetto, ad esempio al Mondiale 2006. Allora, nonostante il tempo abbia portato in molti a pensare ad un team ultratrentenne, Cannavaro aveva 33 anni, Nesta 30. Per un totale di 63.

Francesco Acerbi, in rapida ascesa per provare a strappare un posto da titolare, sarà all'Europeo 2021 a 33 anni, prima alternativa di Mancini alla coppia bianconera, favorita anche dall'affiatamento maturato durante l'assoluto dominio della Juventus negli ultimi tornei di .

Ciro Immobile, che prima della sospensione del campionato stava facendo registrare numeri da record, mai visti, in Serie A, giocherà l'Europeo compiuti i 31 anni. Sarà importante capire sopratutto il suo caso, se la fame dei goal e i dati da Cristiano Ronaldo/Messi saranno tali anche nel 2021.

Per il resto, l'Italia ha una squadra decisamente giovane e l'anno in più a disposizione non farà altro che far maturare i terribili Under che Mancini ha messo insieme in questo biennio. Dal già citato Zaniolo (22 anni) a Barella (24), passando per Tonali (21), Chiesa (23), Orsolini (24) e Donnarumma (22), per loro il 2021 farà poca differenza, probabilmente in positivo.

Nessuno dei giocatori su cui ha puntato Mancini rischia di saltare l'Europeo per età troppo avanzata, nessuno di loro va verso il ritiro. Chiellini è in scadenza con la Juventus nel 2020, ma il rinnovo fino al 2021 dovrebbe arrivare nei prossimi mesi. Certo, per il capitano bianconero e azzurro il torneo itineranete potrebbe essere l'addio, in caso di un solo anno di prolungamento con la sua Madama.

L'unico che sembra veramente tagliato fuori dall'Europeo 2021 è Fabio Quagliarella, 38enne in tale data e fuori dalle convocazioni dallo scorso 2019. Occhio però, ha dimostrato di non vivere una seconda giovinezza. Ma di avere sette vite come un gatto. Letale.