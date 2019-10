Europeo 2020 in casa per l'Italia: prime tre gare a Roma

Grazie al primo posto ottenuto nelle qualificazioni, l'Italia di Mancini disputerà le prime tre gare dell'Europeo all'Olimpico.

Qualificata all'Europeo 2020. Qualificata come prima del proprio girone, tra l'altro con tre turni d'anticipo. Festa grande per la Nazionale azzurra (verde nel match contro la Grecia), che prova a dimenticare la mancata qualificazione al Mondiale 2018 con questo nuovo traguardo. Che la porterà stabilmente a .

Grazie al primo posto nel girone J, l' giocherà i gironi dell'Europeo in casa propria, ovvero all'Olimpico di Roma. Come noto il torneo si svolgerà in diverse nazioni continentali, da Bucarest a Baku, passando per Londra e di Baviera, ma gli azzurri avranno la fortuna di giocare le prime tre gare davanti al proprio pubblico.

Vinto il girone, l'Italia è stata inserita nel gruppo A della fase finale, dove attende i propri avversari. In tale raggruppamento le gare verranno disputate in quel di Roma, con la Nazionale di Mancini sempre presente, ma anche a Baku.