Europei Under 21, Italia all'ultima spiaggia: deve battere il Belgio e tifare Spagna

Di Biagio, senza Zaniolo e Orsolini, punta su Chiesa e Cutrone. In dubbio anche la presenza di Kean per motivi disciplinari.

E' già dentro o fuori per l' Under 21 che stasera, contro i pari età del nell'ultima gara della fase a gironi, si gioca l'accesso alle semifinali degli Europei e soprattutto la qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020.

La sconfitta subita contro la ha complicato maledettamente il cammino degli Azzurrini a cui ora rischia di non bastare neppure l'eventuale vittoria.

Per essere sicura del primo posto, e quindi della qualificazione, l'Italia deve battere il Belgio Under 21 e sperare che la vinca contro la Polonia ma con un margine massimo di due goal.

In caso di largo successo spagnolo infatti sarebbero le Furie Rosse, sconfitte dall'Italia Under 21 al debutto per 3-1, a prendersi il primo posto mentre agli Azzurrini non resterebbe che aspettare lunedì e sperare nel difficile ripescaggio come migliore seconda.

Di Biagio peraltro stasera non potrà contare su Zaniolo (squalificato) e Orsolini (infortunato). Davanti quindi giocheranno ancora Chiesa e Cutrone mentre Kean potrebbe essere escluso per motivi disciplinari. In quel caso Pellegrini dovrebbe agire da trequartista.

In difesa Calabresi e Pezzella saranno preferiti ad Adjapong e Dimarco, entrambi parecchi deludenti nell'ultima uscita. A centrocampo confermatissimi Barella e capitan Mandragora.

Nel Belgio, già matematicamente eliminato, l'unica punta sarà Lukebakio con Mbenza, Mangala e Schrijvers alle sue spalle.

Le probabili formazioni

BELGIO UNDER 21 (4-2-3-1): De Wolf, Cools, Cobbaut, Bornauw, De Norre; Bastien, Heynen; Mbenza, Mangala, Schrijvers; Lukebakio. Ct. Walem.

ITALIA UNDER 21 (4-3-1-2): Meret; Calabresi, Mancini, Bastoni, Pezzella; Barella, Tonali, Mandragora; Lo. Pellegrini; Chiesa, Cutrone. Ct. Di Biagio.