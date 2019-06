Europei Under 21, Italia ancora in corsa: Danimarca-Serbia finisce 2-0

La Danimarca Under 21 non va oltre il 2-0 contro la Serbia: il 3-0 avrebbe eliminato l'Italia Under 21 che ora aspetta Francia-Romania.

L' Under 21 spera ancora. Dopo la vittoria ottenuta ieri sera contro il , infatti, il destino degli Azzurrini agli Europei di categoria dipende dai risultati delle altre squadre.

Stasera però la non è andata oltre il 2-0 contro la e dunque, grazie alla migliore differenza reti rispetto agli scandinavi, l'Italia resta in corsa per accedere alle semifinali come migliore seconda.

In realtà la Danimarca il terzo goal, che avrebbe sancito l'immediata eliminazione dell'Italia, lo aveva anche trovato ma il VAR ha annullato tutto regalando altre 24 ore di speranza alla Nazionale di Di Biagio.

L'ultimo ostacolo tra l'Italia Under 21 e la qualificazione, ostacolo a dire la verità piuttosto grosso, è rappresentato quindi da Francia-Romania di domani. Alle due squadre infatti basterà un pareggio per passare il turno a braccetto e fare fuori gli Azzurrini.

L'Italia deve invece sperare nella vittoria della Romania con qualsiasi risultato o in quella della , ma con tre o più goal di scarto. In quel caso gli Azzurrini volerebbero in semifinale e conquisterebbero pure un posto alle Olimpiadi 2020. Per conoscere il destino dell'Italia Under 21, insomma, non resta che aspettare ancora qualche ora.