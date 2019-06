Europei Under 21, dramma Wolf: frattura alla caviglia in Serbia-Austria

Il talento dell'Austria Under 21, Hannes Wolf, è uscito in barella dopo un durissimo fallo di Jovanovic. I suoi Europei sono già finiti.

Era una delle stelle più attese degli Europei Under 21 che si stanno giocando tra e San Marino, ma Hannus Wolf non potrà più scendere in campo causa infortunio.

L'avventura di Wolf agli Europei è finita con un durissimo intervento di Jovanovic, difensore della Under 21 poi espulso col VAR. Intervento che ha procurato a Wolf la frattura della caviglia.

Davvero una brutta tegola per l' Under 21, che ha comunque vinto la partita per 2-0 con goal dello stesso Wolf e di Horvath.

Wolf ha lasciato il campo in barella nel secondo tempo mentre l'arbitro, che non aveva neppure fischiato il fallo, riguardava quanto accaduto davanti al video e decideva così di espellere Jovanovic.

Il giovane talento, classe 1999, era uno dei pià attesi dopo aver vinto tre titoli austriaci col Red Bull che gli sono valsi il trasferimento al .

Lipsia che però dovrà ora aspettare almeno 6 mesi per avere a disposizione un vero jolly d'attacco capace di giocare indifferentemente come esterno, trequartista e seconda punta. In bocca al lupo.