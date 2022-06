Europei Under 19: risultati, classifica e calendario del torneo 2022

Tutte le informazioni su Euro U19: dal cammino dell'Italia a dove vedere la competizione in diretta tv e streaming. Otto Nazionali per il trofeo.

Dopo la vittoria degli Europei per mano della Nazionale maggiore, sarà l'Italia Under 19 a tentare l'assalto al continente per conquistare ilt itolo di miglior rappresentativa di categoria. Tre anni dopo la vittoria della Spagna e in seguito alle cancellazioni dei tornei 2020 e 2021 causa Covid, ecco Euro U19 edizione 2022.

La Nazionale azzurra guidata da Carmine Nunziata proverà ad ottenere un secondo oro nella competizione dopo il trionfo nel 2003, al quale sono seguiti tre secondi posti, ultimo dei quali nel 2018. L'Italia ha comunque vinto il torneo anche nel 1958 e nel 1966, quando si chiamava UEFA Junior Tournament. In quest'ultimo caso ex aequo con l'URSS. La più vincente nella storia? Proprio la Spagna, con undici trofei.

EURO UNDER 19: NAZIONALI E DOVE SI GIOCA

Gli Europei U19 si giocano tra metà a giugno e inizio luglio in Slovacchia. Sono otto le squadre qualificate per il torneo, divise in due gironi: Slovacchia, Francia, Romania e Italia nel gruppo A, Inghilterra, Israele, Austria e Serbia in quello B. Ad ospitare le gare il Štadión Antona Malatinského di Trnava, la MOL Aréna di Dunajska Strena, lo Stadion SNP di Banska Bystrica, l'NTC di Senec e infine il Mestský Stadion di Ziar nad Hronom.

La finalissima del torneo, che deciderà chi sarà il nuovo Campione Under 19 d'Europa si giocherà a Trnava. Le quattro semifinaliste staccheranno il pass per i Mondiali Under 20 del 2023 insieme alla miglior quinta classificata.

I CONVOCATI DELL'ITALIA

Il 14 giugno, in serata, il commissario tecnico Nunziata e la FIGC annunceranno i venti giocatori che prenderanno parte alla spedizione slovacca dal 15 giugno, in attesa della prima gara tre giorni dopo.

EURO UNDER 19: CALENDARIO E RISULTATI

FASE A GIRONI

Slovacchia-Francia, 18 giugno ore 17:30

Italia-Romania, 18 giugno ore 20:00

Serbia-Israele, 19 giugno ore 17:30

Inghilterra-Austria, 19 giugno ore 20:00

Slovacchia-Italia, 21 giugno ore 17:30

Romania-Francia, 21 giugno ore 20:00

Israele-Austria, 22 giugno ore 17:30

Inghilterra-Serbia, 22 giugno ore 20:00

Romania-Slovacchia, 24 giugno ore 17:30

Francia-Italia, 24 giugno ore 20:00

Israele-Inghilterra, 25 giugno ore 17:30

Austria-Serbia, 25 giugno ore 20:00

Girone A: Francia, Italia, Romania, Slovacchia 0 punti

Girone B: Austria, Inghilterra, Israele, Serbia 0 punti

SEMIFINALI

Prima girone A-seconda girone B, 28 giugno (orario da definire)

Prima girone B-seconda girone A, 28 giugno (orario da definire)

SPAREGGIO

Terza girone A-terza girone B, 28 giugno (orario da definire)

FINALE

Vincente semifinale A-vincente semifinale B, 1 luglio (orario da definire)

DOVE VEDERE GLI EUROPEI IN DIRETTA TV E STREAMING

I diritti tv dell'Europeo Under 19 sono andati alla Rai, che trasmetterà in diretta tv esclusiva le gare dell'Italia a il resto dei match. Basterà sintonizzarsi sui canali scelti per assistere alle partite delle future stelline del calcio, o su Rai Play per assistere alle sfide di Euro U19 in terra slovacca in streaming. In particolare le gare dell'Italia saranno trasmesse su Rai Sport HD.