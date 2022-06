Europei Under 19, dove vedere le partite dell'Italia in diretta tv e streaming

Italia Under 19 impegnata nell'Europeo di categoria 2022: come vedere le gare degli azzurri in diretta tv in chiaro e in streaming.

Sul tetto d'Europa per l'ultima volta a inizio anni 2000, l'Italia Under 19 proverà a conquistare il nuovo Europeo di categoria di scena nell'estate 2022. Dopo due competizioni cancellate per Covid ecco il nuovo torneo: otto squadre qualificate per provare ad essere la nuova regina dopo il successo della Spagna dell'ultima edizione disputata. L'Italia è stata inserita nel girone A con i padroni di casa della Slovacchia, con la Francia e con la Romania: le prime due classificate dei gruppi volano in semifinale ed ottengono la qualificazione ai Mondiali Under 20 previsti nel 2023. La quinta arriverà dalla vincente dello spareggio tra le terze classificate. DOVE VEDERE LE PARTITE DELL'ITALIA IN TV E STREAMING Italia-Romania, 18 giugno ore 20:00 - RAI SPORT HD

Slovacchia-Italia, 21 giugno ore 17:30 - RAI SPORT HD

Francia-Italia, 24 giugno ore 20:00 - RAI SPORT HD ITALIA AGLI EUROPEI: COME VEDERE LE GARE Per seguire le gare degli azzurrini in diretta tv in chiaro, gratis, basterà sintonizzarsi su Rai Sport, canale 57 o 557 in HD. Su Rai Play, dopo essersi iscritti, si potrà assistere alle sfide dell'Italia Under 19 in streaming collegandosi al sito tramite pc o notebook, o scaricando l'app da tablet o cellulare. I CONVOCATI DELL'ITALIA PER GLI EUROPEI UNDER 19 PORTIERI: Sebastiano Desplanches (Milan), Gioele Zacchi (Sassuolo)

DIFENSORI: Mattia Zanotti (Inter), Riccardo Turricchia (Juventus), Diego Coppola (Hellas Verona), Giorgio Scalvini (Atalanta), Alessandro Fontanarosa (Inter), Gabriele Mulazzi (Juventus), Daniele Ghilardi (Hellas Verona)

CENTROCAMPISTI: Samuel Giovane (Atalanta), Cesare Casadei (Inter), Fabio Miretti (Juventus), Filippo Terracciano (Hellas Verona), Giovanni Fabbian (Inter), Giacomo Faticanti (Roma), Jacopo Fazzini (Empoli)

ATTACCANTI: Wilfried Gnonto (Zurigo), Giuseppe Ambrosino Di Bruttopilo (Napoli), Tommaso Baldanzi (Empoli), Marco Nasti (Milan) QUANTI EUROPEI UNDER 19 HA VINTO L'ITALIA? Tre, ultimo dei quali nel 2003. E' l'unico titolo con l'attuale denominazione di Euro U19. Negli anni '50 e 60' il torneo era denominato UEFA Junior Tournament, vinto dagli azzurrini ndel 1958 e dunque nel 1966 ex aequo con l'URSS. Diciannove anni fa facevano parte della Nazionale azzurra vincitrice giocatori come Aquilani, Pazzini, Chiellini e Padoin.